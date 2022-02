Verso una tassazione a due velocità delle multinazionali

Infatti questo regime per essere effettivo sistematicamente su base globale ha bisogno non soltanto di proteggere gli interessi dei Paesi del mercato disponendo nuovi criteri di collegamento (Pillar 1), ma deve anche assicurare che le multinazionali siano soggette nei loro Paesi di residenza all’imposta minima sui loro profitti globali (Pillar 1).

Due “pilastri” servono entrambi per sostenere un “tetto” sovrastante (nella metafora: un regime efficace): orbene se il Pillar 2 non è obbligatorio, viene a mancare una delle due parti necessarie di un meccanismo sistemico.

Quindi se, al di fuori della portata della Direttiva Ue o delle normative Usa, in futuro la tassazione negli Stati del mercato sia in qualche modo ridotta e una multinazionale veda al contempo i propri redditi esentati o tassati in maniera ridotta nello Stato di residenza, allora vi sarà una ridotta tassazione di tale multinazionale: il problema Beps (Base erosion and profit shifting) non sarà risolto e vi sarà una fuga, di fatto tollerata dall’Ocse, verso le giurisdizioni che non tassano le multinazionali sui profitti globali.

Per contro se gli Stati della residenza comunque assicurassero la tassazione dei profitti globali con un’aliquota minima in adempimento di accordi internazionali che dovrebbero essere promossi dall’Ocse (quindi inclusivi di Pillar 1 e 2), questo effetto di ridotta tassazione non potrebbe verificarsi.

Mentre l’Ocse propone una soluzione asimmetrica (Pillar 1, ma non Pillar 2), gli Stati Uniti e la Unione europea, ed eventualmente altri Paesi, stanno promuovendo un meccanismo sistemico di tassazione delle multinazionali (Pillar 1 + Pillar 2).