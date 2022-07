M5S, aut aut Grillo a Conte su secondo mandato: «se deroga lascio Movimento». Al via vertice centrodestra su leadership

11:12 Lombardia: Sala, alleanza con M5S? Not in my name

«Quando sento dire da Pizzul che in Lombardia dovremmo andare con i 5stelle la mia risposta è ’not in my name’ io non ci sto». Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato l’apertura del capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Fabio Pizzul, ad un’alleanza con il Movimento 5 stelle per le regionali in Lombardia. «Lo dico in buona fede e sono stato uno di quelli che per primo anni fa diceva “guardiamo ai 5 stelle, al loro elettorato e alle loro idee” - ha concluso il sindaco -, però dopo tutto quello che è successo e soprattutto col posizionamento che stanno avendo non credo».