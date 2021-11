Verso via libera al vaccino per la fascia 5-11 anni. Dagli Usa agli Emirati arabi, dove già si vaccinano i bambini

Ascolta la versione audio dell'articolo

È prevista a dicembre la conclusione della revisione che l’Agenzia europea del farmaco (Ema) sta conducendo sul vaccino di Pfizer/BioNTech nella fascia d’età 5-11 anni. La tempistica prospettata è «ridotta» rispetto a quella di altre review analoghe e nel processo decisionale verranno tenute nel conto altre evidenze in corso di raccolta da parte dell’azienda produttrice. Negli Stati Uniti circa 28 milioni di bambini sono diventati idonei per il vaccino di Pfizer/BioNTech dopo l’autorizzazione della Food and Drug Administration il 29 ottobre e la sucessiva convalida da parte dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) la scorsa settimana.

Tra le prime 10 cause di morte in Usa

I Cdc hanno affermato la scorsa settimana che il virus è tra le prime 10 principali cause di morte tra i bambini dai 5 agli 11 anni nell’ultimo anno. Dalle prime indicazioni raccolte negli Usa il lancio sembra rispecchiare ciò che anche gli adulti hanno sperimentato in precedenza. E cioè grande richiesta nelle aree urbane costiere e parallelamente scetticismo a diversi gradi in diversi segmenti della società, senza contare la difficoltà di ottenere il vaccino nelle aree rurali al di fuori dai sentieri battuti. Il risultato potrebbe essere che le aree ad alto tasso di vaccinazione diventino ancora più protette mentre numerose altre rimarranno vulnerabili.

Dove già si vaccina nel mondo

Al di fuori dell’Europa e degli Stati Uniti, secondo il report giornaliero dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, il vaccino Sinopharm è autorizzato per i bambini di età superiore a tre anni in Cina, Bahrain, Emirati Arabi e Argentina, quello Sinovac in Cile, Ecuador e Indonesia per i bambini di età superiore ai sei anni. Mentre a Cuba vengono usati i due vaccini nazionali approvati nei bambini di età superiore ai due anni.

Locatelli (Cts): da tutelare anche socialità e formazione

Dopo mesi di scuola a casa e quarantene scolastiche, i più piccoli stanno dunque ricevendo i loro vaccini contro il Covid-19. «La risposta è netta: quando saranno approvati da Ema e Aifa, non vedo perché non offrire la vaccinazione alla fascia di età 5-11 anni, negli Usa lo si fa già» e viene raccomandato dalle società di pediatri. Così il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli. Seppur raramente anche i bambini sviluppano forme gravi di malattia o forme persistenti di Covid e «dobbiamo tutelare la loro socialità, i loro percorsi educativi-formativi. Inutile lamentarci dei risultati dei test Invalsi se non facciamo di tutto per mantenere le scuole aperte». La riduzione della circolazione del virus è solo un valore aggiunto.

Le ragioni del sì dai pediatri italiani

Immunizzare anche i bambini è importante tanto quanto i più grandi. Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di pediatria (Sip), non ha dubbi in proposito considerando al di là degli evidenti vantaggi anche i minimi effetti collaterali («rare sono le miocarditi e le pericarditi, che però si manifestano in forma leggera con risposta ottimale alle terapie convenzionali). Sul fronte dell’efficacia, pur con una dose prevista di un terzo rispetto a quella dei più grandi, si dimostra superiore al 90%.