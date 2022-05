Verstappen si aggiudica il primo gran premio a Miami, con le due Ferrari subito dietro

Anche se era zona di muretti stretti, non c'è aggravante della pista: si è ben visto infatti che, a seguito di un problema meccanico, forse al cambio, di Gasly, rientrando con un po' di titubanza in carreggiata dopo una digressione nelle vie di fuga completamente asfaltate, si è trovato risucchiato da un filotto di colleghi che, non immaginandolo così lento, se lo sono visti davanti troppo lento e inevitabile: Norris infatti lo ha toccato ed è carambolato in un brusco doppio testacoda. A proposito di contatti, ce ne sono stati per fortuna pochi. Ma un altro, ancora più sul finale, ha fatto sudare in tanti: Perez fa un grande attacco su Sainz fino a sfiorarsi, ma osa troppo e lo spagnolo è stato molto accorto ad approfittare del momento, riprendendosi subito la terza posizione.

Battaglie serrate

Da lì la conclusione è diventata molto interessante, perché finalmente si sono viste battaglie serrate in entrambe le coppie Verstappen-Leclerc e Sainz-Perez per giocarsi la prima e la terza posizione. Peccato però che intorno al giro 53, quando ne mancavano quattro, Leclerc prima lottava, poi ha tirato i remi in barca: alzato il piede, distacco oltre il secondo, ala chiusa e quindi zero chance di sorpassare. È lì che diversi osservatori potrebbero concordare sul fatto che ha perso l'ultima possibilità di riprendersi la leadership. Ma con uno sbaglio, il ferrarista, si era prima avvicinato molto a Verstappen, decimo su decimo, ma con un errore di valutazione e la perdita di alcuni decimi di ‘colpo' e, contemporaneamente, il giro veloce dell'olandese, Verstappen ha praticamente stordito l'avversario fino al punto di farlo arrendere ed evitare di rischiare.

D'altra parte il primo posto mondiale è ancora nelle mani del monegasco. Un'ultima amarezza di questa gara si registra anche a seguito del contatto fra Mick Schumacher e Vettel: i due sono grandi amici fuori dagli autodromi, ma il piccolo crash ha danneggiato entrambi facendoli scivolare dalla zona punti agli inferi degli ultimi posti. Peccato perché il giovane figlio del grandissimo campione in rosso di inizio millennio stava correndo forse la gara sinora più bella della sua carriera in Formula 1. Invece è finito ultimo mentre Vettel registra un DNF: un disastro per un ex campione del mondo che quest'anno ha raccolto ancora troppo poco.

In definitiva, il nuovo gran premio per certi aspetti non ha disatteso i rischi di ‘noia' per i pochi sorpassi previsti. Ma nel complesso si è rivelato un bel gran premio e, non di poca importanza, un bell'impianto capiente da 80.000 spettatori. Una struttura unica e quindi capace di diventare una ‘destinazione' ideale per il turista sportivo che, di questi tempi, visita la Florida forse anche per la pesca, la vela, i parchi tematici o per prendere una nave da crociera. La pista di Miami si può dire che sia piaciuta e abbia attirato molta attenzione dai media nel mondo per la sua originalità: non è né un tracciato permanente né un temporaneo né un ‘provvisorio permanente'.

Una pista moderna

Usa solo una breve parte di una strada, mentre la maggioranza delle infrastrutture sono montate e poi smontate velocemente dall'area di parcheggio. Ma non è paragonabile a come fu a Las Vegas nel 1980: il tracciato in sé è una pista moderna di alto standard che include le zone di accesso dell'Hard Rock Stadium ma non usa affatto la superficie di sosta come pista. L'apice della ‘originalità' di questo inedito percorso da 19 curve sta nel ‘marina a secco', con tanto di yacht esposti nella 8, una delle curve più difficili di tutta la pista. Il tutto sapientemente a favore di telecamera, in modo da attirare l'attenzione, ammiccando a Monaco e all'Australia, dove le auto passano davvero vicino al mare, raccontando però una vocazione diportistica ed espositiva di cui la Florida è indubbiamente ai vertici mondiali. Ricca di intrattenimenti e di diverse zone per ospitalità degne di ogni tasca (i migliori posti in tribuna hanno superato i 24.000 dollari), la nuova proposta di Miami si è dimostrata discretamente sicura nonostante i tanti muretti. Però ai piloti la totale assenza di dislivelli, le poche vie di fuga e il clima quasi tropicale hanno reso la nuova gara degli Stati Uniti una delle più difficili e impegnative dal punto di vista fisico.