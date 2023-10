Verstappen in Texas arriva a quota 50 successi, il quinto di sempre in Formula 1

In generale, si può dire che la gara domenicale sia stata abbastanza combattuta nelle quattro posizioni di vertice, dove purtroppo ad avere la peggio è stato il poleman Leclerc. Niente podio, niente da fare con il destino. E il sesto posto finale, a prescindere dall’annullamento, è davvero troppo poco per lui. C’è stata rabbia e polemica da parte del ferrarista, ma il passo gara non c’era più. E poi la squalifica: zero punti e il sorpasso in classifica generale anche di Lando Norris: proprio una brutta domenica.

Non solo Leclerc avrebbe teoricamente rinunciato a una coppa: quando la fine era ancora distante, è stato superato da Sainz perché le sue gomme si erano degradate ben prima delle previsioni. Proprio come ieri nella Sprint Race, la strategia gomme non è stata delle più brillanti, anzi, probabilmente si è rivelata la peggiore di tutte fra i top team, tanto che a ben vedere ha perso ben cinque posizioni rispetto alla posizione di partenza. Come se non bastasse, dopo lo smacco del compagno di squadra, andava così lento che ha dovuto soccombere anche a Perez. Poteva essere una gran bella domenica per il pilota monegasco, invece hanno festeggiato i molti tifosi messicani sulle tribune di Austin. Al contrario Sainz, che aveva evidentemente ed inequivocabilmente sacrificato la corsa del sabato in ragione di preservare un treno di gomme medie in più, negli ultimi giri di domenica ha potuto scavalcare senza indugio Leclerc: se fosse avvenuto prima, forse avrebbe potuto anche sognare di andare a prendersi il podio. I quindici punti, dopo la riscrittura della classifica, li ha presi, potendo sognare di andare ad attaccare il quarto nel ranking piloti, Alonso, ritirato a quota zero per problemi meccanici, che gli è davanti di dodici lunghezze.

Ad ogni modo, c’è da dire che nonostante sia un tracciato a metà strada fra i ‘classici’ e quelli meno avventurosi di ‘generazione Tilke’, quindi con parti guidate molto emozionanti ma anche privo della vecchia e cara ‘ghiaia’, bisogna ammettere che questa pista ha anche quest’anno saputo ospitare una vera lotta fra tante posizioni. Nonostante rapporti di forza consolidati, i piloti si sono divertiti in un gran premio molto sicuro, divertente e senza incidenti gravi. Un vero spettacolo per il pubblico, con protagonisti brillanti e decisivi per evitare la noia. Su tutti, si ricordano bei momenti fra Norris ed Hamilton e, precedentemente, fra Norris e Verstappen. Manco a dirlo, Verstappen ha mostrato tutto il suo valore e la quasi impossibilità di competere contro di lui, mentre il compagno di squadra Perez ha fatto l’ormai consueta brutta figura che lo ha portato in coda ai team dominanti.

A margine di un grande evento, si sono visti tantissimi Vip presenti, fra cui Elon Musk per la seconda volta nel 2023 dopo la sua prima volta con il bimbo in braccio a Miami. E poi non mancano rumor e altri mal di pancia a motori. Dalla mancanza di tempi certi per il rilascio del film sulla Formula 1 di Brad Pitt, che aveva iniziato proprio un anno fa in questa pista a far parlare di sé, ma che ha incontrato difficoltà nel terminare le riprese dopo il Gran Premio di Gran Bretagna per via del lunghissimo sciopero degli operatori di Hollywood.

L’italo-australiano Ricciardo torna sul sedile Alpha Tauri ma niente punti e molto dietro Tsunoda

Anche se non bisogna mai stancarsi di ricordare il suo cento per cento di sangue italiano, il più pistolero e ‘mandriano’ del circus, è tornato in questa prova negli Stati Uniti. Mancato subito dalle scene appena dopo il suo ritorno ufficiale, era a sua volta un ‘rimpiazzo’, e tanti non ne hanno sentito la mancanza perché negli ultimi due mesi era stato sostituito da un debuttante davvero ottimo come Liam Lawson. Ironia della sorte, al suo ritorno, ha trovato il cartello ufficiale sopra al suo box con il cognome scritto male, “Riccardo” al posto di “Ricciardo”. Un nome di persona contro un cognome del sud Italia, che da sempre ha generato confusione nella sua carriera. E poi anche l’ordine d’arrivo non è dalla sua: forse gli farà ancora male la mano, forse ha un po’ perso l’occhio sulla pista, ma non è riuscito ad arrivare nemmeno dietro al suo modesto compagno Tsunoda, che si è posizionato in coda alla zona punti.