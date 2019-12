«Vertenza Torino», 3mila lavoratori a rischio Dalla Mahle alla ex Embraco, la lunga lista di crisi industriali in Piemonte mette a rischio produzione ed export di Filomena Greco

A metterle in fila le crisi industriali della provincia di Torino cubano circa 3mila lavoratori in bilico. Lo ripetono in questi giorni i sindacati metalmeccanici che sono scesi in piazza la settimana scorsa e che nella giornata del 18 dicembre manifestano davanti alla sede della Regione Piemonte per richiamare l’attenzione sull’emergenza lavoro. Alla vertenza dei lavoratori della ex Embraco si è aggiunta la vicenda della Mahle, della Lear, quella di Comital, dell’Alpitel, della Blutec, solo per citarne alcune.

La frenata della manifattura piemontese si vede nei dati della congiuntura, negativa da almeno cinque trimestri, con Torino che suo malgrado indossa la maglia nera di provincia dove il calo della produzione industriale pesa di più che nelle altre aree della regione. Colpa del settore trasporti, e dell’automotive in particolare, che registra un calo dei volumi da un anno a questa parte e che sta condizionando tutti gli indicatori economici.

La crisi di volumi nel settore trasporti porta l’indice di produzione industriale del settore a segnare -3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con la produzione di autoveicoli, in particolare, in calo del 55,2% nel terzo trimestre dell’anno, un trend che si porta dietro l’intero comparto della componentistica, -4,6%.

Preoccupa il calo degli ordinativi esteri, tanto che nei primi nove mesi dell’anno il valore delle esportazioni piemontesi – quarta regione per volumi di export – si è attestato a 34,9 miliardi, come evidenzia Unioncamere, con una contrazione del 2,9% rispetto al 2018. Un risultato ancora più amaro alla luce dell’andamento delle esportazioni a livello nazionale, in aumento nello stesso perioro del 2,5%.