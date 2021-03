Vertenza Whirlpool, Giorgetti: «Cerco di dare concretezza a una possibile soluzione»

1' di lettura

La vertenza Whirlpool è l’oggetto di uno scambio di lettere tra il presidente della Regione, Vincenzo De Luca e il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. Il ministro ha infatti risposto all’appello del Governatore con una breve lettera. «Caro Vincenzo – ha scritto Giorgetti – con riferimento alla crisi dello stabilimento Whirlpool, ti informo che sto seguendo personalmente la situazione cercando di dare concretezza ad una possibile soluzione. Siccome sono abituato a parlare con i fatti, ti posso assicurare che non appena ci sarà un segnale tangibile provvederò a dartene notizia e a convocare il tavolo di crisi».

A sua volta, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca lo aveva contattato nei giorni scorsi, d'intesa con i lavoratori e le rappresentanze sindacali dello stabilimento Whirlpool di Napoli.

La lunga vertenza

Dal 1° novembre scorso, dopo oltre un anno di trattative fallite, la multinazionale americana, ha chiuso la fabbrica di via Argine in cui lavoravano 350 persone. La vertenza risale al giugno 2019 e oggi si avvia al peggiore epilogo: dopo due anni di trattative naufragate e battaglie di lavoratori e sindacati, il 31 marzo scadrà l'ultimo termine fissato dalla multinazionale dell'elettrodomestico. Dal primo aprile – secondo i sindacati – 350 dipendenti saranno licenziati. «Mentre la stessa azienda _ denunciano _ assume centinaia di interinali in altri stabilimenti per far fronte a un aumento delle commesse».