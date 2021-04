Vertical farm, erbe officinali con più principi attivi e vegetali più nutrienti

Un risultato che arriva dopo un percorso avviato da qualche anno. «Fin dal 2014 Idromeccanica Lucchini ha investito sulla vertical farm sviluppando e migliorando le tecnologie di coltivazione – dice Massimo Lucchini, amministratore delegato dell'omonima azienda –. Dal primo prototipo di serra verticale in Italia, concepito assieme a Enea in occasione di Expo Milano 2015 e passando per il progetto BoxXLand, si è arrivati nel 2020 a terminare le sperimentazioni preliminari riguardanti le specie officinali ad utilizzo farmaceutico». Da qui, conclude l’ad, «nasce Cultipharm, un modello di business che porta la nostra azienda a non vendere più solo tecnologia per la coltivazione verticale ma un intero sistema integrato».