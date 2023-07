Vertice Brics in Sudafrica: il caso Putin, i 40 Paesi in lista e l’ipotesi di un sistema valutario anti-dollaro

L’ipotesi di un polo alternativo al dollaro

Il secondo fronte è quello più delicato, la discussione di un meccanismi valutari che favoriscano un polo alternativo al dollaro Usa. L’ipotesi non è inedita e si allinea a uno dei principi fondanti del blocco Brics, la riduzione della dipendenza dal biglietto verde e la spinta su un sistema finanziario affrancato dalle linee guida di Washington. Il momento a propizio, nel suo impatto politico, visto il clima di tensione scatenato dalle sanzioni alla Russia e i timori di una girandola di default dei Paesi con debiti denominati in dollari Usa. Da qui a parlare di una «moneta Brics», come emerso da alcune voci, il passo è tutt’altro che breve e non si compirà in tempi stretti.

Anche se il presidente brasiliano Lula e il ministro degli Esteri Lavrov hanno caldeggiato l’ipotesi, il progetto di una valuta ad hoc non sarà sull’agenda ufficiale del summit di Johannesburg. Lo ha escluso lo stesso Sooklal, echeggiando le perplessità espresse da altre fonti del circuito Brics. Le autorità indiane hanno chiarito che le valute rimarranno una «questione nazionale» a lungo, mentre la stessa banca centrale sudafricana ha evidenziato che l’adozione di una divisa unica richiederebbe uno sforzo di integrazione che non sembra ancora all’orizzonte: è il caso dell’unione bancaria e fiscale, due pilastri in fase embrionale anche nel perimetro dell’Unione africana. La spinta, per ora, si concentra su un modello multipolare svincolato da Washington. «I giorni del mondo dollaro-centrico sono finiti - ha detto Sooklal - Questa è una realtà».

