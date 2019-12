Vertice Governo-Sindacati, Conte: il 34% degli investimenti pubblici è per il Sud

Conte: "Prima la manovra, a gennaio verifica di governo"

Barbagallo (Uil): «Disponibili al confronto»

«Dobbiamo verificare perché ci si è sempre arenati sulle norme burocratiche che regolano queste cose», spiega al termine il leader Uil, Carmelo Barbagallo cil quale ritiene come l’annuncio del governo non possa per il momento essere tradotto ancora in posti di lavoro. «Se ne riparlerà quando sarà fatto il cronoprogrmama», dice. «Noi siamo comunque disponibili al confronto anche se siamo ancora in una fase di annuncio e non in grado di verificare quanto di quello promesso sarà possibile realizzare», prosegue. Un nuovo tavolo dunque, annuncia, sarà convocato per gennaio. «Vedremo cosa succede».

Luigi Sbarra (Cisl): «Un accelerata per l’occupazione»

«Un incontro interlocutorio, che speriamo possa convincere il Governo a dare una netta accelerata sul pedale degli investimenti in occupazione, sviluppo e coesione sociale e geografica. Serve discontinuità nella strategia di sviluppo, un forte cambio di marcia che generi crescita ben distribuita e sostenibile». Lo ha detto il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra al termine del vertice a Palazzo Chigi. «Abbiamo ribadito il nostro giudizio su una Legge di Bilancio che non affronta con la dovuta intensità questi temi. Manca quella svolta rivendicata dal Sindacato su infrastrutture, politiche industriali, innovazione e formazione, leve di sviluppo dedicate al Mezzogiorno, lotta al dissesto idrogeologico, integrazione delle fasce deboli». Ricorda che si devono «sbloccare gli 80 miliardi già pronti per le grandi e medie opere, risorse che darebbero 400mila nuovi posti di lavoro, e rispondere a un’emergenza Sud con una politica nazionale di convergenza che garantisca quantità e qualità delle risorse ordinarie con straordinarie e diritti di cittadinanza a tutti» .