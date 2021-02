Summit M5S, via al progetto di rifondazione. Conte accoglie l’invito: per lui un nuovo ruolo

Nel summit alcuni avrebbero avanzato la richiesta di affiancare al nuovo capo politico dei vice per non concentrare troppo potere nella mani di un’unica figura. E Crimi avrebbe sottolineato la necessità di non ignorare il voto della base, che ha indicato la strada di una direttorio di cinque persone al posto del capo politico, votando la modifica dello statuto in tal senso. Un compromesso potrebbe essere quello di trasformare il comitato direttivo in una sorta di segreteria politica da affiancare a Conte. Il comitato di garanzia del M5S - composto dallo stesso Crimi, Roberta Lombardi e Giancarlo Cancelleri - si tiene pronto per decidere eventuali modifiche da apportare allo statuto del Movimento.

M5S diviso vota su Draghi, per alcuni è quesito "manipolatorio"

Il depistaggio dei cronisti

Il vertice romano è stato preceduto da un piccolo giallo. Dopo la fuga di notizie sul summit che avrebbe dovuto tenersi nella villa di Beppe Grillo a Marina di Bibbona, il Garante del M5S è andato su tutte le furie. E dai vertici del M5S, hanno chiuso ermeticamente qualsiasi canale di comunicazione. In mattinata diversi cronisti e fotografi si erano presentati davanti a Villa Corallina, sulla costa tirrenica del livornese. Nella villa c’era l’auto di Grillo, ma non l’ex comico sebbene il custode della residenza avesse confermato la presenza del garante. Ma Grillo, usando un’auto diversa dalla sua, era in viaggio per Roma. Direzione hotel Forum dove si è presentato con il casco da astronauta.