Vertice di maggioranza sul Milleproroghe. Mille emendamenti, 15 sono del governo Non sarebbero stati affrontati i "temi caldi", dalla prescrizione alla concessione autostradale. Sulla revoca Italia Viva «mantiene la sua posizione ed è aperta al confronto»

Sono poco più di mille gli emendamenti al Dl Milleproroghe, quindici dei quali sono del governo. È quanto emerso dalla riunione di maggioranza a Montecitorio.

Italia Viva ferma su Autostrade

«Il clima è migliore rispetto a venerdì. Ora si lavora per dare più risposte possibili», dice Marco Di Maio di Italia Viva. Nell'incontro - presente per l'esecutivo il viceministro all'Economia Antonio Misiani - non sarebbero stati affrontati i "temi caldi". Argomenti «da vertice a Palazzo Chigi», ribadisce Di Maio, sottolineando che sulle Autostrade Iv «mantiene la sua posizione ed è aperta al confronto».

Al via votazioni in commissione

Prende il via intanto l'esame degli emendamenti al decreto nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Secondo quanto viene riferito, i nodi principali ancora da sciogliere restano quelli della prescrizione e autostrade. Sul tavolo anche il rinvio della plastic tax e la questione della stabilizzazione dei precari. Si dovrebbe procedere con le votazioni sui primi 4 articoli.Gli emendamenti del governo non sono ancora stati depositati.

