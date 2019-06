Vertice Opec al via con un’intesa sui tagli alla produzione già pronta di Sissi Bellomo

Il vertice Opec prenderà il via lunedì in una torrida Vienna, ma l’esito a questo punto è scontato: i tagli alla produzione di petrolio continueranno, per almeno altri sei mesi.

A disinnescare (o quasi) ogni effetto sorpresa sono stati il principe saudita Mohammed bin Salman e il presidente russo Vladimir Putin. I due si sono incontrati a margine del G20 di Osaka e lo “spoiler” sui prossimi incontri viennesi - che vedranno coinvolti i ministri dell'Energia di Riad e Mosca, insieme a colleghi di altri 22 Paesi - è arrivato poco dopo.

«Abbiamo discusso della possibilità di estendere gli accordi sul taglio della produzione di petrolio», ha riferito Putin alla stampa internazionale. «Visto che il tema è di una certa importanza per il mercato vorrei informarvi che abbiamo concordato di estendere la nostra intesa».

«Sia la Russia che Arabia Saudita - ha proseguito il presidente russo - sosterranno la proposta di una proroga per tagli della stessa entità già approvata in precedenza (circa 1,2 milioni di barili al giorno, ndr). Quanto al periodo ci penseremo, se prolungare per altri sei oppure per nove mesi. Forse sarà per nove mesi».

