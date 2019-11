Ex Ilva, oggi vertice straordinario: Governo pronto a un provvedimento d’urgenza Di fronte alla possibilità espressa dall’azienda di chiudere l’area a caldo, l’esecutivo pensa a una norma che sancisca la non colpevolezza per le imprese che adottano entro i termini le prescrizioni relative a Piani ambientali di Carmine Fotina

A.Mittal: accolto ricorso Ilva, Altoforno 2 non si spegne

Il governo tenta una mossa estrema per salvare l’ex Ilva. A quanto risulta al Sole 24Ore, nel pomeriggio si terrà un vertice straordinario al ministero dello Sviluppo economico cui parteciperanno diversi ministri tra cui Stafano Patuanelli (Sviluppo economico), Giuseppe Provenzano (Sud), Sergio Costa (Ambiente) e Roberto Speranza (Salute). Sul tavolo c’è la possibilità di varare un provvedimento di urgenza sul tema delle tutele legali e sul canone di affitto versato da Arcelor Mittal.

Provvedimento d’urgenza

Di fronte alla possibilità, che sarebbe stata espressa dall’azienda, di chiudere l’area a caldo, l’esecutivo pensa a una norma che sancisca la non colpevolezza per le imprese che adottano entro i termini le prescrizioni relative a Piani ambientali. Sarebbe tuttavia una norma erga omnes, non destinata alla sola ex Ilva e da varare come esplicitazione dell’articolo 51 del codice penale.

Canone d’affitto

Al tempo stesso, si valuta la dilazione o addirittura la riduzione del pagamento del canone d’affitto che spetta all’azienda per la gestione degli impianti. Una mossa che tuttavia difficilmente sembra poter rivelarsi risolutiva anche considerando le probabili obiezioni che arriverebbero dai Cinque stelle sul tema delle tutele legali. Anche l’intervento sul canone di affitto potrebbe non bastare di fronte a difficoltà strutturali del mercato evidenziate da Arcelor Mittal.