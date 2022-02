Vertice Ue-Africa, l’Europa cerca la svolta per tornare protagonista

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Vuole imporre una svolta nei rapporti tra Europa ed Africa il vertice bilaterale previsto giovedì 17 e venerdì 18 qui a Bruxelles. «Uscire dall’era del paternalismo, ed entrare in quella del partenariato», riassume un funzionario comunitario. I numeri sono notevoli. Sono attesi 50 capi di Stato e di governo dell’Unione africana, oltre ai leader dei Ventisette. L’ottimismo è d’obbligo, anche se questo dovrà fare i conti con decenni di instabilità politica, arretratezza sociale, ritardo economico.

Agli occhi di Bruxelles, l’Africa non è più solo un continente ricco di materie prime e un mercato in forte crescita demografica. È anche un crocevia politico, dove l’influenza cinese e russa sta mettendo a rischio la storica presenza europea e l’approvvigionamento di risorse rare; per non parlare delle sacche di terrorismo che si annidano nel deserto del Sahel o nelle vallate del Corno d’Africa. Oggi il rapporto tra l’Unione europea e l’Africa si basa principalmente sull’Accordo di Cotonou del 2000.

Dagli aiuti ai partenariati, un approccio nuovo verso l’Africa

«Per decenni la relazione si è fondata sull’aiuto allo sviluppo – prosegue il funzionario comunitario –. Vogliamo costruire un approccio nuovo, fondato su partenariati specifici, ben sapendo che la stabilità politica è la premessa della prosperità economica. Si tratta quindi in prima battuta di esortare al controllo del territorio da parte dello Stato in quei Paesi dove manca disperatamente». Il vertice prevede sessioni plenarie, ma anche tavole rotonde tematiche per esortare alla concretezza.

Ue controparte politica rilevante

A fine 2021, la Commissione europea ha presentato un programma di infrastrutture a livello mondiale - il Global Gateway (si veda Il Sole 24 Ore del 2 dicembre). Spiega da Lusaka Antonino Maggiore, ambasciatore d’Italia nello Zambia, accreditato anche in Malawi: «È cresciuta la consapevolezza che l’Unione europea è una controparte politica, con una forza d’urto evidente, capace di competere con la Cina o gli Stati Uniti. Lo stesso Regno Unito non ha più nelle sue ex colonie l’influenza che aveva in passato».

Dei 300 miliardi di euro previsti dal Global Gateway, 150 sono destinati al continente africano. Cinque i settori premiati dagli investimenti comunitari: il digitale, la salute, l’ambiente e l’energia, i trasporti, la ricerca e l’istruzione. Lo spazio per rafforzare gli scambi commerciali ed economici è evidente. L’Africa occidentale – in tutto 16 Paesi - è per l’Europa il principale partner commerciale della regione. Eppure, l’interscambio resta limitato: poco più di 48 miliardi di euro nel 2020.