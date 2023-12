Vertice Ue-Cina, l’Italia si riallinea a Bruxelles dopo l’addio alla via della Seta

Ascolta la versione audio dell'articolo

A poche ore dall’annuncio ufficiale dell’ addio da parte dell’Italia al protocollo sulla Via della Seta, è andato in scena a Pechino un vertice tra Cina e Unione europea. Lo stop al protocollo segna un passaggio strategico nella politica estera del governo Meloni, in particolare nel rapporto con il gigante asiatico. Se infatti la decisione del governo Conte uno era stata interpretata, allora, come uno strappo netto rispetto a una linea europea di maggiore equidistanza con Pechino, ora la scelta dell’esecutivo Meloni di uscirne può essere letta come un tentativo di tornare sulle orme della strategia Ue .

Vertice Cina-Ue, Von der Leyen: d’accordo con Xi su riequlibrio commercio

La Cina, ha sottolineato il presidente Xi Jinping, dopo il faccia a faccia con la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, e il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, «sta promuovendo uno sviluppo di alta qualità e un’apertura di alto livello e vuole considerare l’Ue come un partner chiave nella cooperazione economica e commerciale, un partner prioritario nella cooperazione in campo scientifico e tecnologico e un partner affidabile per quanto riguarda la cooperazione nel settore industriale e delle catene di approvvigionamento. Le economie di Cina ed Europa sono complementari - ha continuato Xi stando a quanto reso noto dal ministero degli Esteri del gigante asiatico - Entrambe le parti dovrebbero impegnarsi di più per rafforzare i rapporti della comunità di interessi Cina-Ue attraverso una cooperazione più profonda e più ampia». Quanto all’Unione europea, Von der Leyen ha concordato con Xi «sulla necessità di un commercio equilibrato». Per questo, ha chiarito in conferenza stampa, «abbiamo una lista di elementi su cui lavorare per risolvere il problema degli squilibri, nell’ampio contesto della capacità produttiva in eccesso sta creando problemi sui mercati e che la Cina è nelle condizioni di gestire».

Cina-Ue, Xi: "Dobbiamo rispondere insieme alle sfide globali"

Il mancato rinnovo del memorandum del 2019

Con una nota della Farnesina consegnata a Pechino nei giorni scorsi l’Italia ha messo nero su bianco il mancato rinnovo del memorandum firmato nel 2019. La decisione, a cui si è arrivati dopo un negoziato con le controparti cinesi, è stata presa sulla base di due ordini di motivi: il primo, economico, perché l’intesa non ha prodotto i benefici attesi; il secondo, politico, per superare l’anomalia di un legame così strutturato con il Dragone, unico caso nel G7, che aveva provocato non poche preoccupazioni da parte di Washington e Bruxelles. Nelle intenzioni di Roma, comunque, i rapporti con Pechino non si indeboliranno, ma torneranno a svilupparsi in un modo più pragmatico.

Partenariato strategico tra i due Paesi

L’uscita dell’Italia dalla Via della Seta - anticipata dal Corriere della Sera - è stata preceduta da una missione in Cina del segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia in estate e a seguire dalla visita del ministro degli Esteri Antonio Tajani: incontri in cui è stata confermata l’intenzione di coltivare il partenariato strategico tra i due Paesi e in cui sono stati avviati i passi preparatori per la visita del presidente Sergio Mattarella l’anno prossimo in Cina. Nella lettera, del resto, è stata ribadita la volontà di «sviluppare e rafforzare la collaborazione bilaterale».

Da Draghi a Meloni, l’intesa con Pechino vacilla

La cosiddetta “ Belt ad Road Initiative ”, lanciata da Xi Jinping nel 2013, è uno dei cardini del piano cinese per rafforzare la propria economia attraverso una rete di infrastrutture fra tre continenti che favorisca gli scambi. Quattro anni fa l’esecutivo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte aveva scelto di aderirvi ritenendo che i potenziali effetti benefici per il made in Italy avrebbero giustificato un avvicinamento a Pechino. Un’iniziativa presa anche sulla scia delle pulsioni anti-sistema che caratterizzavano allora i due partiti di maggioranza. Con l’arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi l’accordo con Pechino ha iniziato a vacillare e sulla stessa linea si è mossa Giorgia Meloni, definendo quel memorandum «un grande errore» già in campagna elettorale. Diventata poi premier, ha avviato un percorso di riflessione e di confronto a livello diplomatico e politico con Pechino che ha portato a non rinnovare l’intesa, che scadrà il 22 marzo. La stessa Meloni ne ha parlato con il premier Li Qiang a margine del G20 in India, lo scorso settembre, e l’interlocutore ha preso atto della decisione italiana, pur senza essere d’accordo.