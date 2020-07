Vertice Ue, ecco perché nessuno può permettersi di tornare a casa a mani vuote Il negoziato sta battendo i record dei summit più lunghi nella storia comunitaria, compreso quello del 2000 a Nizza dal nostro corrispondente Beda Romano

Vertice Ue, Orban: "L'Olanda e' responsabile di questo caos"

BRUXELLES – Dopo una incredibile notte in bianco proseguiranno anche lunedì 20 le interminabili trattative dei Ventisette, iniziate ormai quattro giorni fa. Tema del negoziato sempre il bilancio comunitario 2021-2027 a cui è associato un controverso Fondo per la Ripresa. «Vi è stato un momento molto duro durante la notte», ha spiegato un diplomatico francese, notando la forte collaborazione tra Germania e Francia. «Ormai si delinea una pista di accordo».



Oggetto della trattativa la proposta fatta sabato dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel. L'ex premier belga ha confermato i tetti sia del bilancio (1.074 miliardi di euro) sia del Fondo (750 miliardi di euro), ma ha modificato le proporzioni di quest'ultimo. Anziché 500 miliardi di sussidi e 250 miliardi di prestiti, prevede ora 450 miliardi di sussidi e 300 miliardi di prestiti, per venire incontro ai paesi che preferiscono linee di credito a sovvenzioni.

Il balletto delle cifre

Dopo due giornate inconcludenti, Parigi e Berlino hanno spiegato domenica 19 di non volere ridurre l'ammontare dei sussidi oltre i 400 miliardi di euro. Emergeva quindi la proposta di 420 miliardi. Qualche ora dopo tuttavia i cinque paesi più restii a dotare il Fondo con risorse generose hanno proposto un pacchetto da 700 miliardi di euro: 350 di sussidi e 350 di prestiti.

La notte di negoziato tra i leader è stata dedicata tra le altre cose alla ricerca di un compromesso sulla cifra delle sovvenzioni. Correva voce di un possibile accordo su sussidi per 390 miliardi di euro. Una nuova bozza negoziale è attesa in tempo per una nuova plenaria dei capi di Stato e di governo prevista per le ore 16 di lunedì.

Battuto il record del summit di Nizza

Ormai il negoziato sul nuovo bilancio comunitario sta battendo i record dei summit più lunghi nella storia comunitaria. Nel 2000 a Nizza, quando i paesi membri dovettero riformare le istituzioni in vista dell'allargamento dell'Unione del 2004, il negoziato durò tre notti e quattro giorni.