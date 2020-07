Vertice Ue, Conte: «Cauto ottimismo». Rutte apre. Paesi “frugali” verso ok a 390 miliardi per Recovery Fund

Sulla governance del Recovery fund, ha aggiunto il premier, «c’è stato uno scontro in questi giorni. Io non permetterò mai che un singolo Paese possa avere il monopolio o la possibilità di un sistema di controllo e verifica. Spetta agli organi comunitari e su questo io non mollo e non permetterò mai che avvenga». Parlando con i giornalisti a Bruxelles Conte ha poi detto: «Fino a quando non c’è la stretta finale e non valutiamo tutti gli aggiornamenti e le poste contabili dobbiamo essere cauti».

Riferendo l’andamento degli incontri Conte ha affermato che «c’è stato un duro confronto e ho spiegato che dobbiamo avere un limite per la dignità dell’Italia e degli altri Paesi. Se il piano viene riempito di ostacoli che ne compromettono l’efficacia non serve a nulla. Ho richiamato tutti a un’assunzione di responsabilità. Stiamo offrendo una risposta europea, non possiamo guardare il nostro ombelico nazionale».

Merkel: condizioni straordinarie richiedono sforzi straordinari

Possibilista anche la cancelliera tedesca Angela Merkel: «Abbiamo lavorato su un quadro per un possibile accordo, è un passo avanti e dà la speranza che forse oggi ce ne possano essere altri o che un accordo sia possibile» ha detto la cancelliera tedesca arrivando al Consiglio europeo per la quarta giornata di negoziati sul Recovery Fund e il bilancio Ue. «I negoziati - ha aggiunto - sono incredibilmente duri, ma situazioni straordinarie richiedono uno sforzo straordinario, spero che le divergenze residue possano essere superate».

Che qualcosa si stia muovendo in positivo potrebbero lasciarlo intendere anche le prime aperture del premier olandese Mark Rutte sulla nuova bozza di testo del Recovery Fund, che dovrebbe arrivare a breve da Charles Michel, presidente del Consiglio europeo. «Ora c'è un ottimo testo di bozza» sul meccanismo del super freno d'emergenza, che riguarda la governance del Recovery Fund, e quindi il tema dell'attuazione dei piani nazionali delle riforme, «che ritengo stia lentamente guadagnando consenso», ha detto il premier olandese a margine dei lavori del Consiglio europeo. «Sono davvero contento, perché questa è stata una condizione cruciale per noi - ha aggiunto Rutte - per essere in grado di costruire quel bilanciamento» tra prestiti e sovvenzioni.Si sta infatti lavorando su un nuovo testo che, spiega il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dovrebbe essere presentato a breve. «Michel non ha anticipato null'altro ma ha detto che proporrà lunedì 20 una soluzione con una riduzione dei grants a 400 miliardi e a 390 miliardi. La soluzione da 400 miliardi» di sussidi nel Recovery plan «condurrebbe a un maggiore sconto per i Paesi che ne hanno diritto e quella da 390 miliardi a un minore sconto», ha spiegato Conte rientrando in albergo alle 6 del mattino al termine della lunga notte di riunione del Consiglio europeo, facendo riferimento ai sussidi previsti dal Recovery plan e agli sconti, i “rebates”, contenuti nel bilancio pluriennale per alcuni Paesi, tra cui i Frugali.

«In questo momento ci stiamo avvicinando allo zoccolo duro delle rispettive posizioni e il confronto diventa risolutivo: spero si possa iniziare a valutare alcuni aggiornamenti delle poste, frutto dell'intensa negoziazione di questi giorni», ha detto ancora il premier Conte.