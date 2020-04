Vertice Ue: pacchetto da 500 miliardi operativo a giugno. Mandato alla Commissione su Recovery Fund

Il vertice europeo in videoconferenza (Reuters)

Si è conclusa intorno alle 19 la riunione in videoconferenza dei capi di Stato e di governo dell’Unione europea dedicata alle misure economiche per rispondere alla crisi del coronavirus.

Secondo quanto riferiscono fonti Ue, i capi di Stato e di governo hanno dato il loro avallo al pacchetto di misure dell'Eurogruppo da 500 miliardi - piano Bei, Sure per la cassa integrazione e Mes - e di renderle operative per il primo giugno. Inoltre c'è stato un accordo comune a lavorare su un Recovery fund. È stato dato l'incarico alla Commissione Ue di analizzare le necessità e di avanzare una proposta entro il 6 maggio he entri nel dettaglio sul rapporto tra questo fondo e il bilancio Ue.

“Abbiamo parlato in modo aperto e in spirito di collaborazione”. Lo ha detto Angela Merkel dopo il consiglio europeo in videoconferenza. “Non su tutto siamo della stessa opinione”, ha aggiunto, «ma il clima è stato molto positivo».

“Piani di rilancio dopo questa crisi dovranno essere finanziati e dovranno essere massicci”: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron. “Bisogna essere all'altezza di questa risposta e decidere il più

presto possibile le risposte più forti possibili”, ha aggiunto, percisando che persistono «disaccordi» tra gli Stati membri.