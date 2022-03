Vertice Ue a Versailles, Ucraina ed energia sul tavolo dei 27

Ascolta la versione audio dell'articolo

Rafforzamento della Difesa, indipendenza energetica dalla Russia e l’allargamento a Est della Ue. Sono i temi che dovrebbero dominare la riunione di due giorni del Consiglio europeo convocata dal presidente francese nella reggia di Versailles, alle porte di Parigi. Il summit, al via verso le 17:30, era stata pensato come uno dei momenti clou del semestre di presidenza francese della Ue, con l’obiettivo di discutere soprattutto la riforma del Patto di stabilità. L’aggressione russa a Kiev ha sconvolto l’agenda delle 48 ore, riportando l’Ucraina in testa alle priorità dei 27 leader Ue. Nella prima giornata del vertice si parlerà soprattutto del conflitto in corso a Est e del suo impatto sulla Ue. Nella seconda, il focus dovrebbe spostarsi su questioni finanziarie con la partecipazione della presidente Bce Christine Lagarde.

Il «Recovery di guerra» e l’Ucraina nella Ue, i due ostacoli del summit

La discussione su due delle emergenze in agenda, difesa e produzione energetica, potrebbe convogliarsi in una proposta dell’Eliseo. Secondo le indiscrezioni emerse prima del summit, Macron mira ad annunciare un fondo da 100 miliardi di euro per potenziare l’autonomia strategica della Ue: un Recovery in versione bellica che dovrebbe trainare l’Europa sia nella Difesa sia nell’affrancamento energetico della Ue, in linea con il piano già disposto dalla Commissione per raggiungere l’autonomia da Mosca entro il 2030. Il secondo tema caldo della prima giornata sarà l’allargamento a Est della Ue, toccando anche il dossier della richiesta di adesione dell’Ucraina.

La strada potrebbe essere in salita su entrambi i fronti. L’ipotesi di un nuovo fondo Ue viene osteggiata da Paesi come Germania e Olanda, scettici all’idea di uno strumento che affianchi i 750 miliardi già previsti da Next Generation Eu. I 27 potrebbero frenare anche sulla candidatura dell’Ucraina all’ingresso nella Ue, preferendo toni più prudenti rispetto allo scenario di un ingresso «agevolato» per Kiev. A quanto si apprende, la soluzione potrebbe essere quella di un segnale politico di vicinanza e di apertura al Paese.