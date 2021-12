Very Peri è il Color of the Year 2022 per Pantone

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non chiamatelo lilla, o lavanda, e neanche viola. Pantone 17-3938 Very Peri, questa la denominazione completa, oltre ad avere un nome decisamente ludico, è descritto da Pantone stesso come «una nuova nuance blu pervinca dinamica, con un vivificante sottotono rosso viola», che non esisteva nel catalogo. È infatti stata creata miscelando «fedeltà e la costanza del blu con l’energia e l’eccitazione del rosso», come ha dichiarato Leatrice Eiseman, executive director del Pantone Color Institute: «Mentre ci muoviamo in un mondo di cambiamenti senza precedenti, la scelta di Very Peri è ambasciatrice di una nuova prospettiva e visione dell'amata e cara famiglia dei blu; abbracciandone le qualità, ma possedendo allo stesso tempo un sottotono viola-rosso, Very Peri mostra un'attitudine vivace e gioiosa, una presenza dinamica che incoraggia l'espressività fantasiosa e una creatività capace di osare».



La luce (e il colore) in fondo al tunnel

A proposito di osare: Very Peri è una rappresentazione dello zeitgeist globale del momento e della transizione che stiamo attraversando. Mentre emergiamo da un intenso periodo di isolamento, le nostre nozioni e i nostri stili di vita stanno cambiando e le nostre vite reali e digitali si sono fuse in modi nuovi. Il design digitale ci aiuta a estendere i limiti della realtà, aprendo la porta a un mondo virtuale dinamico in cui possiamo esplorare e creare nuove possibilità di colore. Con le tendenze nei giochi, la popolarità in espansione del metaverso (la realtà virtuale interattiva) e la crescente comunità artistica nello spazio digitale, Very Peri illustra come le tendenze cromatiche nel mondo digitale si manifestano nel mondo fisico e viceversa. Mostrando una spensierata sicurezza e un’audace curiosità che anima il nostro spirito creativo, l'insolito e intrigante Very Peri ci aiuta ad abbracciare questo alterato panorama di possibilità, aprendoci a una nuova visione e a una nuova luce, come ha sottolineato Laurie Pressman, vice presidente di Pantone Color Institute: «Pantone Color of the Year riflette quanto sta accadendo nella nostra cultura globale, esprimendo ciò che le persone stanno cercando in un colore che sperano sia la risposta. Creando un nuovo colore per la prima volta nella storia del nostro programma, riflettiamo l’innovazione e la trasformazione globale in atto. Mentre la società continua a riconoscere il colore come forma fondamentale di comunicazione e modo di esprimere, di influenzare e creare idee ed emozioni, di coinvolgimento e connessione, la complessità di questa nuova tonalità blu infusa di rosso-viola evidenzia le sconfinate possibilità che si mostrano davanti a noi».

Le palette cromatiche per beauty e moda

In effetti, le possibilità sono veramente sconfinate, soprattutto nel fashion: chi ama le tonalità soft si lascerà ispirare da Balancing Act, una palette complementare di colori il cui equilibrio naturale tra toni caldi e freddi permette loro di sostenersi e migliorarsi a vicenda. La luminosità di Very Peri è intensificata da questa palette calibrata ad arte, che infonde una sensazione di vivacità e vibrazioni visive. Chi preferisce il look urban chic sceglierà la proposta di abbinamenti di The Star of the Show, in cui circondiamo questa tonalità di blu, la più gioiosa e dinamica, con una palette di toni classici e neutrali. Insieme, la loro eleganza e il loro stile sottile ci mandano un messaggio di sofisticatezza senza tempo. Al contrario, chi cerca il colore adorerà Amusements, una storia di colori gioiosa e giocosa piena di divertimento e spontaneità senza freni, viene amplificata dalla fiducia spensierata e dall’attitudine altrettanto divertita di Very Peri, una tonalità di blu sfavillante la cui giocosità incoraggia espressione e sperimentazione spregiudicate. Infine, per chi ama il verde in tutte le sue declinazioni, uno dei colori protagonisti della stagione, sarà esaltato da Wellspring, che evidenzia la compatibilità e complementarietà dei verdi e gialli con la natura positiva di Very Peri, oltre alle proprietà salvifiche di questi toni sottili e rinfrancanti. Aspettavate poi un accenno alle stagioni cromatiche? C'è addirittura una splendida notizia: Very Peri si inserisce perfettamente in ogni profilo.

Focus sul beauty

Nel makeup, un ombretto o una matita eyeliner Very Peri rende più verdi gli occhi castani e dona luminosità a quelli scuri; bene anche sugli occhi chiari, che vanno prima definiti con un tratto antracite o espresso, in modo da evitare che l'iride si perda nella macchia cromatica. A proposito di nuance: Paulina Szmydke-Cacciapalle, editor in chief di Beautystreams, agenzia di trend forecasting nel settore della cosmetica, afferma che i consumatori, dopo un lungo periodo in cui si sono dovuti adattare a una nuova normalità cambiando le proprie abitudini, ora cercano stabilità: «Dopo mesi di incertezza e isolamento, desiderano comfort e positività insieme a momenti di benessere, e non soltanto attraverso texture piacevoli al tatto, ma anche visivamente. Aspettiamoci dunque colori aciduli e vitaminici, che richiamano gli agrumi, che fanno sentire bene. Ad esempio, in primavera – estate arriveranno toni arancio, rosa, rossi per ravvivare i sensi. Ma anche colori primari che invogliano a giocare e mixare; o anche la ricchezza voluttuosa di marroni, beige e crema per un tocco di sensualità, soprattutto se abbinati a texture invitanti». Questa energia buona ci accompagnerà per tutto il 2022, prevede Beautystreams, il che si tradurrà in nuance rassicuranti come ambra e corallo, ma anche energizzanti come limone e lime, rivitalizzanti come una bella dose di vitamine. Non mancherà poi il rosso, declinato nelle sue sfumature più universali, per dare a tutti un senso di calore, senza eccezione.