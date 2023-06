Vespa celebra i 100 anni di Disney con una versione dedicata a Mickey Mouse

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una edizione limitata, nata dalla collaborazione tra due brand iconici, per celebrare un anniverrio. Nasce così la Disney Mickey Mouse Edition by Vespa. Protagonisti dell’immaginario collettivo grazie a forme e colori riconoscibili, i due marchi hanno alle spalle ad esempio la collaborazione per il film di animazione di Disney e Pixar, Luca, nel quale lo scooter simbolo del Made in Italy è protagonista. Ora le due icone si uniscono in un progetto speciale per Disney100, con Vespa che rende omaggio a Disney con una Vespa dedicata Disney Mickey Mouse.

«I sogni ci permettono di guardare al futuro con ottimismo, anche in momenti difficili come quello attuale. Un'icona senza età come Vespa non poteva non celebrare, in occasione del centenario di Disney, una altrettanto intramontabile icona come Mickey Mouse, con un omaggio alla creatività, alla fantasia, alla spensieratezza e al divertimento, valori che da sempre Vespa porta con sé» sottolinea Michele Colaninno, Chief Executive of global strategy, product, marketing and innovation del Gruppo Piaggio.

«Siamo incredibilmente entusiasti di portare questa versione dell’iconico scooter ai nostri fan nell’anno del nostro centenario e di portare tutto il fascino e la personalità di Mickey Mouse nei viaggi su strada ovunque le persone vogliano andare» ha commentato Claire Terry, Senior Vice President, Disney Consumer Products, Games & Publishing Emea.

Per questa collaborazione, la Vespa Primavera 50cc, 125cc e 150cc si tinge di nero, rosso, bianco e giallo. Ispirate a Mickey Mouse sono anche le ruote gialle che ricordano le sue scarpe e gli specchietti neri che rammentano le indimenticabili orecchie tonde.

Il Gruppo di Pontedera ha archiviato un primo trimestre dell’anno – il sesto in terreno positivo – con 546,8 milioni di ricavi, il valore più alto registrato nel periodo, in aumento del 20%. Piaggio ha venduto, con tutti i suoi brand, 154.900 veicoli, in aumento del 9,2% sullo stesso periodo del 2022. E ha effettuato investimenti per circa 32,4 milioni di euro contro i 26,6 dell’anno scorso.