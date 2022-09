Settanta è il numero chiave della versione vitaminizzata della Vespa Elettrica: sono i km/h della velocità massima e i km dell'autonomia disponibile in modalità Power, la più divertente (in Eco si arriva a 100 km). Come la versione ciclomotore, Vespa Elettrica 70 km/h è realizzata sfruttando la scocca in acciaio della Primavera, dalla quale si distingue per la finitura grigia con dettagli e bordi colorati (sei le varianti disponibili), oltre che per la mancanza dello scarico. Il motore elettrico è in comune ai due modelli ma nella 70 km/h è regolato per esprimere le prestazioni di uno scooter di 125 cc, soprattutto in accelerazione e in salita. In questo caso, le batterie non sono estraibili, ma nascoste sotto la sella, dove rimane lo spazio per un casco integrale. Si ricaricano in circa quattro ore, con una normale presa da 220 Volt.



Potenza di picco: 4 kW

Coppia: 200 Nm

Peso: 130 km/h

Autonomia: 90 km

Tempo di ricarica: 4 ore

Velocità massima: 70 km/h

Prezzo: 7mila euro

