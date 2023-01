Vespa Gtv 300 Hpe

È previsto per quest'estate l'arrivo della nuova Vespa Gtv che mantiene gli immancabili richiami alle origini del mito di Pontedera ma li unisce a un moderno equipaggiamento tecnologico, oltre a inedite finiture sportive. Per esempio, il caratteristico faro basso dispone di tecnologia led, mentre la nuova strumentazione mantiene la classica forma circolare ma è completamente digitale, soluzione che consente di sfruttare il sistema Vespa Mia (optional) per connettere lo smartphone allo scooter. La strumentazione è collegata al manubrio attraverso un originale supporto a sbalzo ed è avvolta da un cupolino di dimensioni ridotte e dall'aspetto sportivo. Al centro dello scudo troneggia la “cravatta” che però presenta sportive feritoie laterali ed è impreziosita da fregi con bordatura arancione. Nuovo è anche il disegno a cinque razze dei cerchi ruota, verniciati in nero opaco con grafica arancione sul canale. Altro elemento distintivo di Vespa Gtv è la sella bicolore monoposto dal look racing (è possibile installare una cover rigida in tinta carrozzeria sulla parte posteriore). Il motore è il noto (e brillante) monocilindrico da 278 cc e 24 cv.

3/6 5/6 Menu