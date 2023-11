Vespa Primavera e Vespa Sprint S, ecco come cambiano per il 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il modello Primavera è un modello iconico nel mondo Vespa: il modello con scocca “small body” nacque nel 1968, diventando il mezzo di una generazione che ci accingeva a cambiare il mondo, ed è tornata nel 2013, riprendendo le linee immediatamente riconoscibili con una tecnologia moderna. Ora, per il 2024, Vespa Primavera - e la sua versione sportiva Vespa Sprint, tornata in produzione nel 2014 - riceve un’ulteriore modernizzazione, sia estetica sia tecnologica.

Cambiamenti estetici

Il blocco manubrio è stato ridisegnato con nuove manopole per un controllo più immediato e naturale e un controscudo inedito. Nella versione Vespa Primavera Tech, dotata di sistema keyless, è presente il selettore di funzione che sostituisce il tradizionale avviamento con la chiave. Nuovi anche i cerchi ruota, con un design a 5 razze su Primavera, mentre su Sprint S le 6 razze disegnano un particolare motivo a spirale. Sono poi nuove la cresta sul parafango (per Primavera) e il cravattino centrale; arrivano inoltre nuovi materiali per la sella.

Loading...

Modifiche tecnologiche

Nuovo è il cruscotto su tutte le versioni di Primavera e Sprint S (eccetto Primavera Tech 125, 150 ed Elettrica) che combina le funzioni analogiche con quelle digitali, visualizzate su una unità Lcd da 3”. Lo strumento digitale consente la gestione delle funzionalità della piattaforma multimediale Vespa Mia, che connette Vespa e smartphone. Invece, Vespa Primavera Tech 125 e 150 cc ricevono un nuovo cruscotto Tft full color da 5”. Infine, la sicurezza è stata implementata con la tecnologia Led per tutta la fanaleria.

Motori termici ed elettrici

Vespa Primavera e Vespa Sprint S sono offerte con motori a benzina, con distribuzione a tre valvole e dotati di iniezione elettronica, nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc (tutte Euro 5+). I modelli della nuova gamma Vespa “small body” sono disponibili anche con propulsione elettrica, nella versione Moped (con omologazione ciclomotore e velocità limitata a 45 km/h) e nella versione Motorcycle, disponibile nell’allestimento Primavera Tech; il motore elettrico è integrato nel mozzo della ruota posteriore, mentre la batteria è collocata sotto la sella. Inoltre, le versioni Moped hanno ora la batteria removibile in pochi secondi, scollegando il cavo che la connette al veicolo; dotata di maniglia, è facilmente trasportabile per poter effettuare comodamente la ricarica a casa o in ufficio.

Colorazioni e finiture

Come d’abitudine, è ampia la gamma cromatica. Vespa Primavera è offerta in bianco, nero, verde, arancio e blu, tutte con finiture cromate. L’allestimento Primavera S può essere beige, nera o gialla. Primavera Tech è proposta in blu o grigio. Infine, Vespa Sprint S è disponibile in cinque colori: bianco, nero, verde, rosso e blu, tutti abbinati a dettagli neri.