Vespa Primavera, l’icona si rinnova

Tornata in produzione nel 2013, Vespa Primavera si rinnova per il 2024, sia dal punto di vista estetico sia tecnologico. Arrivano nuove manopole, il sistema keyless (Primavera Tech), inediti cerchi ruota, con un design a 5 razze. Cambia anche il cruscotto che combina le funzioni analogiche con quelle digitali, visualizzate su una unità Lcd da 3”. Lo strumento digitale consente la gestione delle funzionalità della piattaforma multimediale Vespa Mia, che connette Vespa e smartphone. Invece, Vespa Primavera Tech 125 e 150 cc ricevono un nuovo cruscotto Tft full color da 5”. Infine, la sicurezza è stata implementata con la tecnologia Led per tutta la fanaleria. I motori a benzina, con distribuzione a tre valvole e dotati di iniezione elettronica, nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc, sono ora tutti Euro 5+.



