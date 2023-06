Vespa rende omaggio a Disney e a Topolino: ecco la Vespa Mickey Mouse Edition

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Disney e Vespa hanno stretto una collaborazione che prendere forma con la nuova Disney Mickey Mouse Edition by Vespa. Questo speciale modello è stato voluto da Vespa per celebrare i 100 anni della Disney prendendo come spunto Topolino il famoso topo dei fumetti e protagonista anche di tanti film di animazione della casa americana. La livera Disney Mickey Mouse Edition by Vespa è quindi proposta sulle Vespa Primavera da 50cc, 125cc e 150cc. E Mickey Mouse è “ricordato” in alcuni spunti stilistici, come gli specchietti di colore nero che ricordano le inconfondibili grandi orecchie di Topolino e le ruote gialle scelte per evocare le sue scarpe, ovviamente dello stesso coloro. Ed ogni modello, oltre alla grafica che evidenzia la silhouette del character su entrambi i lati dello scooter e sulla parte frontale offre anche a firma di Mickey Mouse, sia sulla sella sia sulla scocca frontale. E per gli amanti di Mickey Mouse, Vespa offre anche un casco coordinato con gli stessi colori dello scooter.