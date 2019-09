Vespa, il tribunale Ue respinge il ricorso: non è stata plagiata dai cinesi Il Tribunale Ue ha stabilito che i diritti di proprietà intellettuale della Piaggio sullo scooter Vespa LX non sono stati violati per cui «il modello comunitario dello scooter della società cinese Zhejiang rimane registrato». Il caso riguarda la decisione dell'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (Euipo) nel 2010 di registrare il disegno o modello comunitario dello scooter della Zhejiang

Il Tribunale Ue ha stabilito che i diritti di proprietà intellettuale della Piaggio sullo scooter Vespa LX non sono stati violati per cui «il modello comunitario dello scooter della società cinese Zhejiang rimane registrato». Il caso riguarda la decisione dell'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (Euipo) nel 2010 di registrare il disegno o modello comunitario dello scooter della Zhejiang.

Quattro anni dopo la Piaggio ha presentato all'Euipo una domanda di dichiarazione di nullità affermando che il disegno o modello non soddisfaceva i requisiti della novità e del carattere individuale rispetto al disegno o modello «Vespa LX», divulgato a partire dal 2005 e che riproduceva le linee e le caratteristiche di forma del famoso motociclo Vespa, icona del design italiano dal 1945.

Nel 2015, con decisione confermata nel 2018 a seguito di un ricorso amministrativo proposto dalla Piaggio, l'Euipo ha respinto tale domanda. Oggi il Tribunale dell'Unione europea respinge il ricorso proposto dalla Piaggio contro quella decisione, confermandone la legittimità.

Perché la Vespa e il suo “clone” sono diverse

Il Tribunale osserva che un disegno o modello è protetto in forza del regolamento sui disegni e modelli comunitari se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale. Dopo aver constatato che la Piaggio non faceva più valere la mancanza di novità dello scooter della Zhejiang e aveva scelto unicamente lo scooter Vespa LX rispetto a qualsiasi «anteriorità» nell'ambito dell'insieme dei disegni o modelli già esistenti, il Tribunale rileva che l'Euipo ha correttamente concluso che lo scooter della Zhejiang e lo scooter Vespa LX «suscitano impressioni generali diverse e che il primo possiede un carattere individuale rispetto al secondo». Infatti, mentre lo scooter della Zhejiang è dominato da linee sostanzialmente spigolose, lo scooter Vespa LX privilegia linee arrotondate. Le caratteristiche di forma proprie dello scooter Vespa LX non si ritrovano, a loro volta, nello scooter della Zhejiang, «mentre le differenze che li separano sono numerose e significative e non sfuggiranno all'attenzione di un utilizzatore informato».



Il Tribunale afferma, di seguito, che, sulla base degli elementi presentati dalla Piaggio, l'Euipo «non poteva dichiarare che lo scooter della Zhejiang aveva fatto uso del marchio tridimensionale non registrato corrispondente allo scooter Vespa LX». A tal riguardo, il Tribunale sottolinea che il pubblico di riferimento composto dai potenziali acquirenti di scooter, dotato di un livello di attenzione elevato, «percepirà lo stile, le linee e l'aspetto che caratterizzano lo scooter Vespa LX come diversi, sul piano visivo, da quelli dello scooter della Zhejiang». Date le impressioni diverse suscitate dai due scooter, «non sussiste alcun rischio di confusione presso il pubblico di riferimento».