La vecchia Vespa diventa sostenibile, ecco il kit fai-da-te per elettrificarla

Ha l'aspetto di una Vespa, fila come una Vespa, ma non fa rumore. Cos'è? Una Vespa elettrica. Lo scooter iconico dallo spirito libero, che ha regalato la mobilità alle masse nell'Italia del dopoguerra e continua a portare a spasso milioni di appassionati in tutto il mondo, sta avendo una seconda vita, più pulita, anche grazie all'opera di un meccanico irlandese insediato a Londra, senza nulla togliere all'Elettrica della Piaggio.



Niall McCart, fondatore di Retrospective Scooters, non ha interesse per l'Elettrica di oggi, troppo moderna, e ha inventato un kit fai-da-te per convertire all'elettrico i modelli tradizionali. McCart ha avuto la sua prima Vespa a 16 anni, nei primi anni Ottanta.

Da allora la passione per gli scooter italiani d'epoca non l'ha mai abbandonato e ne ha sfruttato la versatilità in mille avventure, dai rally lungo la costa inglese ai tour in Europa e in India. Con il tempo, McCart ha trasformato la sua passione in un mestiere, mettendo in piedi un fiorente commercio nell'East End di Londra, aiutato anche dallo sviluppo di internet.

Partito nel 2000 da una piccola officina in una casetta con giardino, oggi la sua attività si svolge in un grande laboratorio con annesso magazzino di 400 metri quadri. Quei vecchi modelli di Vespa o Lambretta, con il motore a due tempi rumoroso e inquinante, sono di gran lunga i più ricercati dai collezionisti e possono costare anche 20mila euro.

Problemi urbani per scooter vintage

Proprio mentre gli scooter vintage stanno raggiungendo un nuovo picco di popolarità, un'ondata di normative sulle emissioni inquinanti rende sempre più complicato il loro ingresso nei centri urbani.