Vestager: «Sull’energia russa l’Europa non è stata ingenua ma avida»

Oltre il brusio quotidiano dominato dalla guerra in Ucraina, l’Europa dibatte del suo futuro. Tra maggio e giugno si terranno due vertici europei. Crescono le pressioni per modificare i Trattati; dominano temi quali la sovranità europea o l’autonomia strategica. L’establishment comunitario si posiziona. Incontrando alcuni giornali europei, la commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager si è voluta combattiva. Ha attribuito l’imbarazzante dipendenza europea da Paesi terzi non all’ingenuità, ma all’avidità. E sulle eventuali modifiche dei Trattati, fosse solo per un aggiornamento delle regole di concorrenza, è stata netta: «No», è stata la risposta.



«Tempi estremi, ma le democrazie stanno rispondendo»

«Stiamo vivendo tempi estremi - nota d’emblée la signora Vestager -. La guerra in Ucraina ha impregnato tutto. Ma noi reagiamo. La transizione digitale è in moto. La transizione verde ha subito una accelerazione. E abbiamo creato schemi che ci permettono di assorbire lo shock economico. La crisi non è una crisi delle democrazie; eppure le democrazie stanno rispondendo. Nello stesso modo in cui durante la pandemia abbiamo creato il passaporto Covid e organizzato l’acquisto di vaccini, ora stiamo creando i presupposti per acquisti in comune di gas e regolando il grande mercato digitale, anche con il Chips Act».

Eppure, mai come in questi ultimi anni le regole sulla concorrenza sono state messe sotto pressione. La pandemia prima, la guerra dopo hanno costretto la Commissione europea a introdurre schemi temporanei per consentire ai governi di sostenere specifici settori economici. Proprio in questi giorni Bruxelles deve decidere se consultare nuovamente i Paesi membri per rivedere, nel caso, le regole straordinarie sugli aiuti di Stato introdotte quando è scoppiato il conflitto in Ucraina e che permettono ai governi di aiutare le aziende più colpite (si veda Il Sole 24 Ore del 24 marzo).

Nuove regole sugli aiuti di Stato? Flessibilità è già nei Trattati

Ieri era la pandemia; oggi sono la guerra o i microprocessori; domani forse la difesa o la salute. Le situazioni eccezionali si moltiplicano: non denotano forse la necessità di rimettere mano ai Trattati e alle regole sugli aiuti di Stato? «No. Questi schemi sono stati adottati grazie all’articolo 107 che prevede misure eccezionali nel caso di ’grave turbamento’ dell’economia», risponde la signora Vestager, 54 anni, parlando a un gruppo di giornali europei, tra cui Il Sole 24 Ore.

Al tempo stesso scelte di lungo periodo quali la transizione verde o la rivoluzione digitale richiedono anche loro forme di assistenza finanziaria pubblica?