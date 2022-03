Vestiaire Collective rileva Tradesy: nasce il maxi polo del second hand

La crescita si sta riscontrando negli Usa e non solo. In Europa, secondo quanto rilevato da un recente sondaggio di Veepee, piattaforma di flash sales entrata nel segmento second hand con i servizi re-cycle e re-turn: quasi un utente su due acquista regolarmente prodotti di seconda mano. L’andamento è più marcato nei Paesi del Nord Europa (43% nei Paesi Bassi contro 29% in Spagna), mentre in Italia tocca quota 30 per cento. Gli acquisti di prodotti second hand si devono a motivazioni diverse: economiche (85%) ma anche ecologicheo(75%) o di tendenza (43%). In Italia, oltre alle motivazioni economiche che caratterizzano gli acquisti per il 60% degli intervistati, sensibilità ambientale e tendenza sono entrambi motivo di acquisto per il 40 per cento.

In Brasile, proprio pochi giorni fa, il gruppo Iguatemi (che possiede i department store più importanti del Paese) ha annunciato di aver rilevato una quota di minoranza della piattaforma di second hand Etiqueta Unica. Un modo per suggellare un’alleanza partita online nel maggio 2021, con un progetto condiviso per promuovere la moda sostenibile.