Non manca un castello da visitare a Veszprém-Balaton, Capitale Europea della Cultura 2023, imperdibile tappa di un viaggio in Ungheria. La località ha promosso il tema della salvaguardia del lago più grande d'Europa (600 kmq) con il suo ecosistema, quello della zona circostante e della sua storica regione vinicola. Noto come il “mare ungherese”, offre tante attività in una cornice caratterizzata da rilievi vulcanici, sponde per girare in bicicletta, un parco avventura e la possibilità di noleggiare una barca a vela per vivere l'esperienza del tramonto sul lago. Per tutto l'anno è stato previsto un ricco calendario di eventi, con uno street festival in onore della gastronomia locale e musica dal vivo. Da non perdere in estate la rassegna del Factory’ard CulturePark, un locale pop-up che ospiterà per 4 mesi concerti e programmi musicali di oltre 60 artisti internazionali e ungheresi. Per chi arriva a Budapest in agosto, da non dimenticare i Campionati mondiali di atletica Leggera, in programma dal 19 al 27 agosto.

