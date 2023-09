Vetropack Italia inaugura il suo nuovo stabilimento high-tech

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Gruppo Vetropack è uno dei principali leader europei nella produzione di imballaggi in vetro per l’industria alimentare e delle bevande e conta circa 4000 dipendenti in nove stabilimenti in Europa, con un fatturato netto di CHF 899,4 milioni nel 2022.

Nel 2023, l’azienda consolida la sua presenza sul territorio italiano trasferendo la sua produzione dalla vetreria di Trezzano sul Naviglio (MI) acquisita nel 2015, alla nuova struttura di Boffalora sopra Ticino (MI), a soli 25 km di distanza. L’inaugurazione del nuovo sito è prevista per il prossimo 25 ottobre, mentre il processo di riscaldamento dei forni produttivi è stato avviato già a partire da maggio 2023.

Costruito con un investimento di oltre 400 milioni di franchi svizzeri, il nuovo stabilimento copre una superficie di 347.000 mq di cui, circa la metà, dedicata agli impianti produttivi veri e propri, con un incremento della capacità del 70% grazie a tecnologie all’avanguardia che assicurano anche maggiore flessibilità, efficienza e sostenibilità dei processi. L’azienda è così in grado di affermarsi nel mercato italiano da sempre considerato prioritario e di soddisfare la crescente domanda presente sul territorio che richiede standard qualitativi sempre più elevati. "Il mercato italiano riveste una grande importanza per noi e, con i suoi famosi marchi, gioca un ruolo centrale nella nostra strategia globale." ha dichiarato Johann Reiter, CEO di Vetropack Holding Ltd.



Il sito di Boffalora sopra Ticino è stato progettato con un approccio più sostenibile ed efficiente, già a partire dalla gestione del cantiere e dalla costruzione della nuova sede che è stata realizzata utilizzando anche il materiale di demolizione del sito preesistente. Le tecnologie avanzate del nuovo stabilimento consentono un utilizzo estremamente efficiente delle risorse e una significativa riduzione dell'impatto ambientale dell’azienda. L'acqua e il calore residui dei forni vengono riutilizzati attraverso innovativi sistemi di ricircolo, mentre le emissioni di CO 2 saranno notevolmente ridotte grazie ai più moderni sistemi di filtraggio. Come parte della Strategia 2030 del Gruppo, lo stabilimento si concentrerà sempre di più sull’utilizzo di vetro riciclato che richiede temperature di fusione inferiori rispetto alla materia prima vergine, consentendo un notevole risparmio energetico. Christoph Burgermeister, Project Manager di Vetropack Holding Ltd ha dichiarato: “A Boffalora sopra Ticino, il Gruppo Vetropack sta investendo in tecnologie smart e ad alto rendimento, al fine di consentire maggiore flessibilità, lavorazioni ad-hoc e, al contempo, un più efficiente uso delle risorse. Grazie a tecnologie e processi moderni, siamo in grado di produrre in modo più flessibile, andando incontro alle crescenti richieste di imballaggi di alta qualità, anche in quantità contenute, come le semi-specialità”.



Quello di Boffalora sopra Ticino sarà l’unico stabilimento Vetropack attivo in Italia. A tutti i dipendenti è stato offerto il trasferimento nella nuova sede e tutti sono stati formati, insieme ai nuovi assunti, per lavorare sugli impianti di nuova generazione. L’infrastruttura, inoltre, è predisposta per un’eventuale ulteriore espansione che Vetropack ritiene probabile nel medio termine, in quanto l’obiettivo è quello di continuare a stare al passo con le future esigenze produttive e con le richieste del mercato, sempre con la massima qualità, efficienza e sostenibilità. "Non vediamo l’ora di entrare in una nuova era insieme ai nostri clienti.” - ha aggiunto Burgermeister - “Siamo certi che il sito di Boffalora avrà un impatto molto positivo sull’intero Gruppo Vetropack".