Vf riunisce i suoi «big brand» a Milano: niente casse, paga il tablet Il colosso Usa da 9 miliardi di dollari apre Orefici 11, protagonisti Timberland, The North Face e Napapijri. Martino Scabbia Guerrini, executive vice president di Vf e presidente del gruppo per i mercati Emea spiega la strategia di Giulia Crivelli

Il colosso Usa da 9 miliardi di dollari apre Orefici 11, protagonisti Timberland, The North Face e Napapijri. Martino Scabbia Guerrini, executive vice president di Vf e presidente del gruppo per i mercati Emea spiega la strategia

3' di lettura

L’Italia è sempre stata un mercato importante per Vf, gruppo americano leader del segmento sportswear e casualwear, con ricavi attesi di 9 miliardi di dollari per l’esercizio fiscale che si chiuderà il 31 marzo 2021. Il 2020 però, oltre che per la pandemia, sarà anche l’anno del lancio in anteprima mondiale nel nostro Paese di un nuovo format retail. La definizione in realtà è riduttiva: il negozio di via Orefici, a Milano, che sarà inaugurato il 9 novembre, è una piccola grande rivoluzione per Vf, come spiega Martino Scabbia Guerrini, executive vice president di Vf e presidente del gruppo per i mercati Emea.

Timberland, The North Face e Napapijri nello stesso negozio. Perché questi brand, tra i molti di Vf?

Sono affini e complementari allo stesso tempo. Perfettamente integrati nel mondo Vf, ma con caratteristiche specifiche. Evolvono continuamente, restando però riconoscibili. Lo spazio per tenerli tutti e tre sotto lo stesso tetto c’era, 2mila metri quadri su tre livelli, e ne abbiamo approfittato, tenendo però un’area aggiuntiva dove, a rotazione, potremo ospitare altri brand del gruppo, ad esempio Vans, da sempre molto apprezzato in Italia.

A proposito di spazi: Orefici 11, così chiamate il progetto, è nato ben prima della pandemia. Mai pensato di abbandonarlo?

Nessuno era preparato all’emergenza sanitaria e a quella economica e sociale che stiamo vivendo. I lockdown mondiali della primavera e quelli che potrebbero arrivare hanno causato perdite importanti a tutti: il secondo trimestre fiscale di Vf si è chiuso il 26 settembre con 2,6 miliardi di ricavi, in calo del 18% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Siamo quotati e abbiamo degli obblighi. Ma se c’è un gruppo che poteva e doveva mantenere lucidità nella tempesta e fare tutto il necessario per tutelare dipendenti e collaboratori, questo è Vf. C’è di più: è proprio preservando la visione di medio-lungo periodo che si può dare un contributo, come azienda, a uscire da questo tunnel. Le logiche di breve periodo e le decisioni influenzate dalla paura non funzionano. Quello che serve, ripeto, è la lucidità.