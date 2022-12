Vhernier supera i target e investe a Miami

Ascolta la versione audio dell'articolo

Collezione dopo collezione, Vhernier è riuscita a creare un affresco unico nel mondo della gioielleria contemporanea. Ispirandosi all’arte – una delle passioni di Carlo Traglio, presidente e direttore creativo della maison –, ma anche al design. Detto così però è riduttivo, perché Vhernier ha saputo creare forme e abbinamenti completamente inediti per i gioielli di alta gamma e spazia dall’ispirazione e osservazione della natura a quella delle forme architettoniche. Quasi matematiche, potremmo dire.

Il 2020 è stato un anno difficile anche per Vhernier, ma già nello scorso anno era iniziata una forte ripresa, come spiega Andrea Broggian, general manager di Vhernier. «È ancora presto per fare bilanci sull’andamento del 2022, perché queste ultime settimane dell'anno hanno storicamente un peso molto significativo in termini di vendite, ma numeri e sensazioni sono certamente molto positive – sottolinea Broggian –. Nel 2021 abbiamo completamente invertito i difficili risultati del 2020 e a metà del 2022 eravamo già tornati alle prestazioni pre-pandemia; nei primi nove mesi dell’anno eravamo in grande vantaggio non solo sull’anno scorso ma anche sulle aspettative più ambiziose che ci eravamo posti».

Proseguono quindi gli investimenti nella distribuzione e in particolare nel retail: «La relocation della boutique di Miami a Bal Harbour, il luogo per eccellenza per chi cerca l’esclusività e il made in Italy, è strategica per la crescita di Vhernier nella città americana, sempre più luogo di passaggio e di shopping di lusso – aggiunge il general manager –. È un passo ulteriore per far crescere il business in una regione che ha già dimostrato di amare moltissimo il nostro design scultoreo, la nostra innovazione, il nostro stile italiano e milanese (il flagship di Vhernier è in via Montenapoleone, ndr). E altre aperture prestigiose sono già in programma per i primi mesi del prossimo anno».