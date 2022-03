Via all’era dell’idrogeno con i tre miliardi del Pnrr per spingere lo sviluppo

Ascolta la versione audio dell'articolo

E ora l’idrogeno. Ossia, Una grande opportunità che apre porte a nuovi modelli di business ma che deve essere accompagnata da un sistema regolatorio rapido e da una ricerca scientifica costante. È la scommessa che accompagnerà l’Italia per i prossimi quindici anni. Non a caso anche il gruppo 24 Ore, come sottolineato dal direttore Fabio Tamburini in apertura dell’Hydrogen Forum del Sole 24 Ore «è stato il primo a puntare sull’idrogeno e aprire un dibattito su questo modo di produrre energia. All’inizio ci credevano in pochi, dopodiché passo dopo passo la consapevolezza che l’idrogeno sarebbe stato una colonna dell'economia e della crescita».



Limitare la dipendenza dal gas russo

Che l’idrogeno possa essere un elemento da inserire in uno scenario in cui si cerca di limitare la dipendenza energetica dal gas russo ne è convinta Laura Cozzi, Chief Energy Modeller IEA – International Energy Agency, che rimarca un fatto: «Le nostre analisi mostrano che la sua crescita può aiutare da un lato a ridurre le dipendenze russe di importazione di gas dall’altro diminuire le emissioni e nel lungo periodo anche aiutare i cittadini a spendere meno».

La sfida del futuro

Guarda al futuro e parla di sfida Ugo Salerno, Chairman & Ceo Rina. Per il manager «L’idrogeno sarà tra i protagonisti della transizione energetica, dal momento che può essere utilizzato in applicazioni che sono responsabili di gran parte delle emissioni di CO2». Non solo: «Le tecnologie per applicare l’idrogeno ai settori difficili da abbattere ci sono, ma per il momento sono poco efficienti, anche perché la loro applicazione finora non è stata ampia e per migliorarle è necessaria una richiesta importante da parte dell’industria». A condividere la cosiddetta sfida del futuro anche Giorgio Graditi, direttore del dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili Enea secondo il quale la «leva di sviluppo economico può contribuire alla realizzazione di mobilità a zero emissioni, sicurezza e flessibilità al sistema».

Porti e aeroporti

In questo scenario in cui si guarda a fonti alternative al gas importato e alla necessità di trovare nuove soluzioni, si inseriscono anche le strategie dell'idrogeno. Non a caso, Laura Villani, Managing Director & Partner Boston Consulting Group, sottolinea che in questo anno «sono aumentati progetti per investire sull'idrogeno. Si stanno facendo sperimentazioni - dice - è necessario andare sulla fase esecutiva e concentrarsi su trasporto, porti e aeroporti».

Energie rinnovabili: l’Abruzzo punta su idrogeno e tessuto industriale

Gli energivori

C’è poi un altro capitolo e riguarda l’industria pesante. Il settore dei cosiddetti “hard to abate” dove, come sottolinea Salvatore Bernabei, amministratore delegato di Enel Green Power, «i processi di elettrificazione non sono efficienti e contribuiscono in maniera rilevante alle emissioni di CO2». «È fondamentale investire ulteriormente sull’idrogeno verde, in modo da avere prezzi che consentano poi di sviluppare la tecnologia in questi settori - argomenta -: oggi è una risorsa che viene prodotta principalmente con il gas, ma riteniamo che entro il 2030 la produzione di idrogeno verde possa essere competitiva con le fonti alternative».