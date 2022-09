Via all’impianto di storage d’energia nel porto di Vado

Nel 2023 gare per i progetti Green ports

Un ulteriore passo in quella direzione, prosegue Piacenza, « è stata la presentazione al ministero della Transizione ecologica di 20 progetti Green Ports Pnrr per la produzione e l’utilizzo di energie rinnovabili, che sono stati finanziati dal ministero per circa 35 milioni di euro; entro dicembre contiamo di aver approvato tutti i progetti di fattibilità tecnico economica cosicché, nei primi mesi del 2023, si possa procedere alle gare di appalto e alla conseguente apertura dei cantieri».

Poter contare su un sistema di accumulo, conclude, «nel contesto attuale di incertezza energetica, ha un’importanza strategica per tutta l’area portuale, anche in vista dei prossimi interventi di elettrificazione delle banchine nel porto passeggeri, per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro, già appaltati e di prossima realizzazione».