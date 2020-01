Via all’osservatorio sull’impatto della tecnologia sulle imprese

Tamburini: «Una piattaforma di confronto tra esperti e imprese»

«Grazie al lavoro che l’Osservatorio produrrà in questi mesi con i tavoli al via da domani – ha spiegato il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini - nascerà una piattaforma di confronto tra esperti di economia e finanza, accademici, top manager, e startupper, per comprendere le esigenze delle aziende con l’obiettivo di contribuire ad adeguare il sistema imprenditoriale sul fronte delle conoscenze e delle competenze in modo che possa sfruttare al meglio tutte le opportunità che la tecnologia è in grado di offrire».

Resta: «Sulla digitalizzazione delle imprese si gioca la competitività»

Discussione aperta sulla valorizzazione dei dati, sul futuro della mobilità nelle città, sull’innovazione nel sistema di reti sanitarie, sulla tecnologia come collante inclusivo e sulla formazione interna ed esterna alle imprese come garanzia di crescita futura: tutto sotto la lente dei docenti del Politecnico di Milano, partner scientifico del progetto. «Negli ultimi anni, a un ritmo sempre più sostenuto, la tecnologia ha modificato sensibilmente molti settori produttivi e del vivere quotidiano. Assistiamo a una continua digitalizzazione di imprese, servizi, città e territori. Qui si gioca la competitività delle aziende e delle pubbliche amministrazioni», ha commentato Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano. «Fondamentale sarà quindi la nostra capacità cogliere le potenzialità del cambiamento in atto per tracciare la crescita dei prossimi anni. Per questo, il Politecnico di Milano mette le proprie competenze a disposizione dell’Osservatorio Business 4.0 e di quell’Italia che ha voglia guardare avanti».

Fabiano: «Dialogo a lungo termine nella business community»

Pierangelo Fabiano, ceo di Core, ha sottolineato come l’obiettivo dell’Osservatorio sia «quello di creare un dialogo a lungo termine tra le diverse realtà della business community, mondo accademico e istituzioni per analizzare le prospettive e gli sviluppi del business con le nuove tecnologie». E ha spiegato che dopo il forum dell’11 e 12 marzo a Milano in cui sarà presentato lo stato dell’arte sull’innovazione delle imprese italiane, «il lavoro di ricerca continuerà nei mesi successivi per far diventare il Forum un hub che coinvolga sempre più aziende e istituzioni».

Spoletini: «Accelerazione della competitività del Sistema Paese»

Gli ambiti di indagine sono finance&retail, people&society, tech&industry e verranno approfonditi mettendo a sistema ricerche accademiche, studi scientifici, articoli editoriali, storie e impegno di impresa. «La nostra presenza -ha detto Fabio Spoletini, country manager di Oracle Italia - vuol essere di sprone all’accelerazione della competitività del Sistema Paese, costituito essenzialmente di piccole e medie imprese, attraverso la tecnologia e il cloud in particolare, su cui possiamo portare competenze ed esperienze di successo da tutto il mondo».

Lasagna: «Siamo di fronte a una “rivoluzione verde”»

«Siamo di fronte a una “rivoluzione verde” - ha detto il vicepresidente di Confagricoltura Matteo Lasagna - su cui però c’è ancora molto da fare in termini organizzativi, infrastrutturali, di formazione e informazione e, soprattutto, di sostegno agli investimenti. La sfida ora è coordinare le diverse politiche nazionali ed europee con i fondi che verranno messi a disposizione, per raggiungere la maggiore integrazione possibile e dare risposte concrete alle imprese. Occorre una vera e propria strategia nazionale sul digitale che preveda una sua specificità sull’agricoltura, al fine di favorirne lo sviluppo».