Guerra dei dazi, la Cina sfida Trump: via il bando Huawei o niente accordo

IL MERCATO MONDIALE Vendite di smartphone nel 1° trimestre 2019, in migliaia di unità (Fonte: Gartner)

Il rappresentante per il Commercio, Robert Lighthizer, e il vicepremier, Liu He, i capi negoziatori di Usa e Cina, hanno avuto una telefonata in settimana e in vista del summit dei leader dovrebbero incontrarsi di persona a Osaka. Non è chiaro di cosa parleranno e se quanto definiranno potrà essere approvato da Trump e Xi. Malgrado la lista di precondizioni, il presidente cinese non avrà la postura aggressiva col tycoon, secondo i funzionari cinesi.



La parte Usa, invece, cercherà di capire se la controparte cinese è disponibile a riprendere i negoziati dal punto in cui si bloccarono ad aprile, alla soglia del 90% dell'accordo, come ha anticipato ieri in qualche modo il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin: in vista del traguardo, secondo la lettura Usa, Pechino fece un brusco e improvviso cambio di rotta.