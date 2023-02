Cda di Ita: sul tavolo gli aumenti di stipendio per sventare lo sciopero del 28 febbraio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Via libera all'aumento degli stipendi a Ita Airways oppure sciopero del personale il 28 febbraio: è atteso questa mattina, il 21 febbraio, il Consiglio di amministrazione della compagnia aerea che deve, tra l’altro, pronunciarsi sulla richiesta dei sindacati. L'attesa, comunque, è che il cda, composto da cinque membri, dia l'ok all'adeguamento pre-pandemia delle retribuzioni degli oltre 3.600 dipendenti di Ita, allineandoli a quelli del contratto nazionale, ed evitare così lo stop di quattro ore, dalle 10 alle 14, di martedì 28 febbraio, che sarebbe il primo nella breve storia della newco, nata dalle ceneri di Alitalia. Con la luce verde del cda, le sigle sindacali a stretto giro revocherebbero lo sciopero. I sindacati denunciano da tempo che i salari a Ita “sono tra i più bassi d'Europa”, anche inferiori a quelle delle low cost, e “terminata la fase di start up” rivendicano per i lavoratori buste paga più pesanti.

Lo sciopero è stato proclamato da Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e dalle associazioni professionali Anpac, Anpav e Anp, dopo che lo scorso 10 febbraio si è conclusa “negativamente” al ministero del Lavoro la fase di raffreddamento e conciliazione con “un verbale di mancato accordo” tra azienda e sindacati sugli incrementi salariali. L'azienda aveva spiegato di non essere “nelle condizioni di firmare l'accordo maturato solo nelle ultime ore” e per “poter procedere alla firma” serviva un passaggio in cda. Sul tavolo ci dovrebbe essere per i piloti un aumento del 38% sui minimi tabellari, mentre per gli assistenti di volo un incremento del 23%. Previsto anche un ritocco al rialzo della diaria sui voli internazionali.

Per il personale di terra, l'aumento dovrebbe essere intorno al 15%. Intanto va avanti la trattativa tra il Tesoro e Lufthansa per la cessione di una quota di minoranza di Ita. Il gruppo tedesco si avvia a prendere attraverso un aumento di capitale riservato il 40% per un esborso tra i 250 e i 300 milioni di euro. L'obiettivo è arrivare ad un preliminare di vendita entro fine marzo. Per l'estate quindi è previsto l'ingresso operativo di Lufthansa in Ita. Centrale nella strategia della compagnia tedesca l'aeroporto di Fiumicino, destinato a diventare l'hub per l'America Latina e l'Africa essendo quello più meridionale tra gli hub nel network di Lufthansa. E parlando di America Latina, il fallimento della compagnia messicana Aeromar ha liberato oltre 4000 “slot” nell'aeroporto internazionale di Città del Messico. Gli orari di partenza e arrivo assegnati ad Aeromar verranno messi sul mercato al miglior offerente