Via alla commessa dei super magneti italiani di Asg per il progetto Fair dell’Ue

Via libera ai magneti made in Italy di Asg Superconductors per il progetto Fair dell’istituto di ricerca tedesco a partecipazione pubblica Gsi (Gesellschaft für Schwerionenforschung). La commessa, acquisita dalla società ligure che fa capo a Davide e Mattia Malacalza, riguarda la realizzazione di 31 magneti nell’arco di circa otto anni (100 mesi) e ha un valore non divulgato ma che ammonta a diverse decine di milioni.

L’accordo è sostenuto da Banco Bpm (come finanziatore del prestito ponte per Asg) e da Sace (la società pubblica che garantisce i crediti all’export) attraverso il rilascio di una fideiussione del valore di 5,6 milioni di euro a beneficio di Gsi. Il direttore scientifico dell’istituto di ricerca tedesco, peraltro, è il fisico torinese Paolo Giubellino.

Grazie all’operazione, la società italiana realizzerà i magneti superconduttori commissionati dal Gsi, impegnato a sua volta nella realizzazione del progetto europeo Fair (Facility for antipron and ion research): un acceleratore di particelle tra i più estesi e sofisticati al mondo, per lo studio della fisica delle alte energie.

La qualità e la tecnologia dei magneti di Asg, progettati e prodotti in Italia, spiegano all’azienda, «concorreranno alla realizzazione di uno dei più grandi progetti di ricerca a livello internazionale, che porterà all’acquisizione di nuove conoscenze sull’origine della materia e sull’evoluzione dell'universo».

Asg, partecipata dai Malacalza attraverso le società Hofima e Luleo, in passato ha sviluppato e prodotto, per il Cern di Ginevra, i magneti dell'acceleratore Lhc e dei detector Atlas e Cms, che hanno portato alla scoperta del bosone di Higgs.