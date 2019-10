Via il contante, addio evasione? Diffidare delle bacchette magiche

L'idea proposta è quella di porre in essere azioni al fine di eliminare l'utilizzo di contante, attraverso le più disparate misure, in primis attraverso l'abbassamento del limite all'utilizzo di denaro contante e titoli al portatore, attualmente fissato a un importo pari o superiore a tremila euro (uno dei limiti più bassi in Europa).

La necessità di un intermediario

L'eliminazione delle forme di circolazione fisica della valuta portano alla necessaria presenza di un intermediario, di una fonte fiduciaria, rappresentata dalle istituzioni finanziarie, che, ahimé, perseguono interessi privati piuttosto che pubblici.

Il contante è l'unica forma di moneta gestita dallo Stato ed è l'unica tecnologia di pagamento che permette una liquidazione immediata della transazione e l'immutabilità della stessa dato che con il passaggio delle banconote l'obbligazione si estingue.



Tutte le altre forme di manifestazione monetaria sono gestite da terze parti, con intervento necessario per validare la transazione e con l'ente pubblico che assume la veste di supervisore, ma non di garante (se non in forme limitate). Tale sistema fiduciario determina la creazione di soggetti “sistemici” che possono diventare necessari con conseguente “irresponsabilità” per l'importanza vitale nel tessuto economico / finanziario (fenomeni ben rappresentati da “too big to fail” e “too big to jail”).

L’anonimato è il diritto di cercare informazioni senza doverne rendere conto a nessuno, di fare acquisti senza essere tracciati, di impostare la propria vita e sviluppare la propria personalità

Addio anonimato

In ogni caso, le tali terze parti acquisirebbero un volume impressionante di dati e di informazioni sui comportamenti di acquisto dei propri utenti (che coincidono con i cittadini), potendo definitivamente profilare gli stessi, rimuovendo l'ultimo ostacolo che si frapponeva: l'anonimato delle transazioni finanziarie grazie all'utilizzo del contante.



Occorre ribadire che l'anonimato, ben lungi dall'essere un problema, costituisce un diritto fondamentale dell'uomo dato che è il diritto di non essere identificato in mezzo ad una moltitudine, uno scudo protettivo contro la tirannia della maggioranza e degli attacchi ad hominem.