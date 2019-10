Via ai dazi Usa, il parmigiano passa da 40 a 45 dollari al chilo

Le richieste dell’Emilia Romagna a Bruxelles

Tre le richieste dell'Emilia-Romagna: l’integrazione del fondo di riserva per le crisi da destinare al supporto dei produttori colpiti da dazi; la previsione di una quota di risorse a favore dei consorzi delle indicazioni

geografiche (Ig) Dop e Igp per la tutela legale dei Paesi non

coperti da trattati bilaterali e la previsione di punteggi di

priorità nell’ambito dei bandi del Regolamento Ue 1144/2014, per

progetti e azioni promozionali delle Ig colpite dai dazi proprio

su quei mercati in cui sono stati imposti. Intanto la Francia, tramite il presidente di un’associazione per la difesa dei formaggi delle regioni francesi, Vèronique Richez-Lerouge si è chiesta ì: «Perchè non tassiamo la Coca-Cola?».

Bruxelles: «pronti a ritorsioni sul caso Airbus»

«Deploriamo la scelta americana di procedere con i dazi, questo non ci lascia altra alternativa che procedere con dazi a tempo debito sul caso Boeing, caso nel quale l'Organizzazione mondiale del commercio ha stabilito che gli Usa hanno violato le regole». Lo ha dichiarato la commissaria al commercio Ue, Cecilia Malmstroem.