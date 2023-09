Via al dibattito pubblico sullo stadio della Roma a Pietralata. Gualtieri: opera strategica, da realizzare entro il 2027

Ascolta la versione audio dell'articolo

Via al dibattito pubblico sulla realizzazione dello stadio della Roma a Pietralata. «É una straordinaria opportunità per la città per partecipare e intervenire su questo progetto», ha commentato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine della presentazione del dibattito pubblico sul nuovo stadio. All’evento hanno preso parte il Coordinatore per Nomisma del dibattito pubblico, Marco Leone, insieme a Lucia Bernabè, Responsabile relazioni istituzionali della Roma. Presenti anche l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia e i due presidenti dei Municipi coinvolti dallo stadio, Massimiliano Umberti e Opera Francesca Del Bello, rispettivamente del IV e II Municipio.

Gualtieri: opera strategica

Il primo cittadino di Roma ha aperto il dibattito ribadendo che il progetto è fortemente voluto. «Si tratta di un’opera strategica per Roma e siamo fiduciosi che il dibattito non solo rafforzerà il sostegno alla costruzione dello stadio, ma ci consentirà nuovi spunti e idee per migliorare ulteriormente». La responsabile Relazioni istituzionali della Roma, Lucia Bernabè ha confermato il pieno appoggio al progetto: «L’impegno della società è molto forte e credo che il dibattito pubblico serva a dare spazio a chi ha qualcosa da dire in merito, anche contro la realizzazione dello stadio».

Coinvolgere i cittadini nel dibattito

La chiave del progetto è la comunicazione e la partecipazione attiva. Lo ha spiegato il coordinatore per Nomisma del dibattito pubblico, Marco Leone. «Abbiamo proposto una modalità di workshop che coinvolga attivamente i cittadini interessati a partecipare: organizziamo tavoli da 8-10 persone per illustrare il progetto, le strategie sulla mobilità, fino ad arrivare al 30 di ottobre quando presenteremo una sintesi del dibattito in un documento conclusivo». Un momento di «trasparenza, partecipazione e democrazia», l’ha definito ancora Gualtieri, che ha specificato che gli incontri si terranno una volta a settimana - ogni lunedì - in posti diversi, a Garbatella, a Pietralata, a Testaccio alla casa dell’architettura.

Progetto di interesse pubblico

«Nel dibattito non vediamo intoppi ma un’opportunità, proprio per chi ha dubbi, di confrontarsi con un progetto che è già stato esaminato dall’assemblea Capitolina e riconosciuto di interesse pubblico. Sono già state segnalate delle prescrizioni, quindi dei miglioramenti di cui il progetto definitivo dovrà tenere conto, ma non ci sembra ci siano questioni ostative anzi, siamo fiduciosi che questo dibattito pubblico rafforzerà la qualità del progetto ma anche il consenso, già molto largo sul territorio, per questa iniziativa», ha detto Gualtieri.

Gli espropri non preoccupano i realizzatori del progetto

Il tema degli espropri, su cui si è dibattuto a lungo in vista della realizzazione dello stadio, sembra non preoccupare i realizzatori del progetto. Come ha dichiarato l'assessore Veloccia: «L’area è formata da 250 particelle, di queste 244 sono di Roma Capitale, 6 da espropriare. Di 244 ne mancano quattro e si stanno completando le trascrizioni e non ci sarà nessun tipo di effetto nell'area. L'area è al 99% di Roma Capitale, poi ci può essere colui che accampa qualche pretesa ma siamo fiduciosi di poter risolvere qualsiasi intoppo».