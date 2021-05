Via al Festival del mobile journalism, una tre giorni per imparare a usare il cellulare come strumento di lavoro

2' di lettura

Usare il cellulare come uno strumento di lavoro. Tre giorni di seminari per giornalisti, videomaker e comunicatori per parlare di come si producono contenuti per i social, come si girano e si montano video, o si realizzano podcast, o si scattare foto. Insomma come raccontare storie con lo smartphone. Dal 7 al 9 maggio via al Mojoitalia.it, il festival del mobile journalism giunto alla terza edizione. Un festival che vuole evidenziare come l’uso dei cellulari sia diventato fondamentale per realizzare contenuti giornalistici: servizi televisivi, notiziari, dirette e news per i social. Un utile aggiornamento per giornalisti e videomaker, nell’era in cui anche i film sono realizzati con il cellulare.

Edizione online nel rispetto delle regole anti Covid

La terza edizione va in onda online per rispettare le norme anti Covid - e potrà essere seguita sul sito di Mojo Italia e di Stampa romana - dopo il successo delle prime due edizioni del festival che si sono tenute nel 2018 e nel 2019 nella Capitale alla Casa del Cinema di Roma. La manifestazione, ideata da Nico Piro, inviato degli esteri del Tg3 ed Enrico Farro, presidente dell’associazione Filmaker e videomaker italiani, è organizzata dall’Associazione stampa romana guidata da Lazzaro Pappagallo, con il supporto dell’associazione Filmaker.

Il cellulare strumento di lavoro

Il mojoitalia - ricordano gli organizzatori - «è il primo e unico festival di questo tipo in Italia e si collega a quelli a livello europeo realizzati a Dublino e a Berlino. Dunque, lo strumento ideale per rappresentare la realtà, in tempi veloci ma con criteri di qualità, è molto più comune di quanto si pensi, ed è proprio lo smartphone». Uno oggetto che tutti abbiamo in tasca e che può diventare strumento di lavoro. Il vantaggio, ricordano, «è disporre di una macchina completa, con la quale si ha già confidenza poiché sempre con noi, per riprendere, montare, consegnare prodotto video».

App per smartphone ormai a livello professionale

I primi a vedere in questa evoluzione una vera e propria risorsa per il proprio lavoro sono i giornalisti e da qualche anno a questa parte reporter e filmakers hanno applicato sul campo l’utilizzo dello smartphone e sue app, ormai arrivate a un livello professionale, con attrezzature realizzate appositamente per dare maggiore supporto tecnico.

I contest del festival

Quest'anno sono stati banditi quattro contest, a cui hanno aderito giornalisti e non da tutta Italia: “Al tempo del Covid”, storie e racconti sugli effetti sociali e personali della pandemia (sia giornalistici che non). “Mobile journalism”, notizie e storie legate a notizie raccontate con lo smartphone. “Storytelling”, storie e vicende non giornalistiche raccontate con lo smartphone. “Junior videomaker”, dedicata a video realizzati da bimbi con un'età non superiore ai 14 anni.