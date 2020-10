Lavoro, ecco come si può ridurre l’orario e fare formazione ai lavoratori Sul piatto 730 milioni di euro. Accordo collettivo da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, e domanda ad Anpal. Massimo di 250 ore per dipendente destinate allo sviluppo delle competenze di Claudio Tucci

Sul piatto 730 milioni di euro. Accordo collettivo da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, e domanda ad Anpal. Massimo di 250 ore per dipendente destinate allo sviluppo delle competenze

Si chiama «Fondo nuove competenze», e consente alle imprese, di qualunque settore e dimensione, di poter rimodulare (temporaneamente) l’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive, e decidere di utilizzare una parte di esso per far svolgere ai dipendenti attività di formazione e riqualificazione. È necessario sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 (quindi, in tempi molto rapidi) un accordo collettivo. A erogare la formazione può essere la stessa azienda, ma è tenuta a dimostrare il possesso di specifici requisiti tecnici, fisici e professionali. Il limite massimo di ore destinate allo sviluppo delle competenze è individuato in 250 per ciascun lavoratore.

Il decreto

Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, firmando il decreto attuativo (9 articoli - assieme al Mef) ha fatto decollare il Fondo istituito, presso Anpal, con il decreto Rilancio e rafforzato con il decreto Agosto, che ne ha portato la dotazione complessiva a 730 milioni di euro fino al 2021. Il Fondo, ha spiegato Nunzia Catalfo, punta a rappresentare «uno strumento alternativo alla cassa integrazione e di natura “attiva”, con forti benefici sia per le aziende che per i lavoratori».

I destinatari: tutte le imprese

Destinatari degli interventi finanziabili dal Fondo sono tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

I requisiti: accordo collettivo

Per far scattare la misura serve un accordo collettivo da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, che deve prevedere i progetti formativi, il numero di lavoratori coinvolti nell’intervento, la quantità di ore (dell’orario di lavoro) da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze. Gli accordi collettivi possono prevedere, inoltre, attività formative finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore anche per promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

La differenza con la Cig

La rimodulazione dell’orario di lavoro e l’utilizzo, di una quota, per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori avviene «senza nessun onere per le aziende - ha sottolineato il ministro del Lavoro - perché le ore di formazione sono totalmente a carico dallo Stato: in questo modo, le imprese beneficiano di una riduzione del costo del lavoro. Al tempo stesso, i lavoratori possono implementare le loro competenze senza alcuna diminuzione della retribuzione (al contrario della cassa integrazione), ma con un evidente, duplice vantaggio - economico e formativo - rispetto al normale sistema degli ammortizzatori sociali».