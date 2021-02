Visco: da ritrovata fiducia in politiche nuovo calo spread

10:10 Via alla giornata centrale del congresso in digitale, attesa per l'intervento di Visco

In diretta il 27esimo congresso annuale Assiom Forex, evento annuale degli operatori dei mercati finanziari italiani, per la prima volta tutto in digitale a causa della pandemia in corso. Il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, tiene il primo discorso dell'anno, nelle ore in cui è in corso il lavoro di Mario Draghi per la costruzione di un Governo di alto profilo. Al termine gli eventi organizzati dall’agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor: il talk show dal titolo "Le parole del Governatore" in cui il direttore dell'agenzia, de Il Sole 24 Ore e di Radio 24, Fabio Tamburini, discute il discorso con i commentatori del quotidiano Donato Masciandaro e Marco Onado e il chief economist di Intesa San Paolo, Gregorio De Felice. Infine la tavola rotonda, condotta dal direttore, "Recovery fund e crisi economico sociale: banche e imprese alla prova della ricostruzione" con Carlo Cimbri, ceo del Gruppo Unipol, Emma Marcegaglia, ceo Marcegaglia Steel e chair B20, Mauro Micillo, responsabile divisione Imi Corporate e Investment Banking Intesa Sanpaolo, ed Emanuele Orsini, vicepresidente per il credito, la finanza e il fisco di Confindustria.