«Via il green pass dal 31 marzo», Lega vota contro governo: emendamento non passa, caos in commissione

È caos in commissione Affari sociali della Camera sull’esame del decreto Covid del 7 gennaio che ha introdotto per gli over 50 l'obbligo di vaccino (con multe a partire dal 1° febbraio) e il super pass per lavorare a partire dal 15 febbraio. I lavori sono stati sospesi e aggiornati alle 16, dopo che la maggioranza si è spaccata su un emendamento presentato dalla Lega in cui si chiede di eliminare il green pass dopo il 31 marzo. Dopo una richiesta di accantonamento, l’emendamento, che ha il parere contrario del governo, ha ricevuto il voto favorevole della Lega e delle opposizioni, FdI e Alternativa, ma comunque non è passato. Solo qualche giorno fa la maggioranza ha bocciato in Aula un ordine del giorno di Fratelli d'Italia con il quale si chiedeva proprio la revoca del green pass con lo fine dello stato d'emergenza.

Le divisioni nella maggioranza

Insomma non è bastata la strigliata di Draghi ai capidelegazione della maggioranza dopo che la scorsa settimana sono stati approvati in commissione quattro emendamenti al decreto milleproroghe, con maggioranze variabili, malgrado il parere contrario del governo. La maggioranza continua a dare segni di mancata compattezza. E il destino del green pass continua a dividere la maggioranza. Che lo stato di emergenza non sarà nuovamente prorogato allo scadere il 31 marzo è ormai assodato nel governo. E lo stesso premier Mario Draghi, con tutte le cautele del caso, non ha nascosto la volontà di uscire dalle restrizioni «al più presto possibile», annunciando a stretto giro una road map per il ritorno alla normalità, «in modo da eliminare ogni incertezza». Ma è sui tempi che si consuma lo scontro.

Il pressing di Salvini

Il leader della Lega è in pressing per abolire ovunque il green pass (compreso quello al lavoro per il over 50) al termine dello stato di emergenza. «Se nei prossimi 40 giorni la situazione migliora, si supera lo stato d’emergenza e dal nostro punto di vista si superano anche tante restrizioni. Riparliamone il 21 marzo, quando mancheranno pochi giorni. Oggi mi sembra che la situazione sia fortunatamente sotto controllo» ha scandito in mattinata Matteo Salvini a “24 Mattino” su ’Radio 24’. «Se tra 40 giorni arriviamo con gli ospedali vuoti, gli italiani iper vaccinati, i bimbi tranquilli a scuola non si vede perché complicare la vita a chi lavora», ha proseguito, con riferimento al super green pass per gli over 50, la cui durata attualmente è prevista fino al 15 giugno, data di scadenza dell’obbligo vaccinale per questi soggetti.

Il malessere nel M5s

I malumori sono trasversali. Anche se nel M5s Conte e i capigruppo riescono ancora a garantire fedeltà alla linea del governo in commissione e in Aula, sul certificato verde nelle ultime settimane si sta creando un fronte trasversale nelle varie anime del corpaccione pentastellato per chiedere di cancellare la norma in concomitanza con la fine della proroga dello stato di emergenza.

Dal 10 marzo tornano popcorn e bibite al cinema



Del resto, qualche ritocco minore il decreto del 7 gennaio in Commissione Affari sociali della Camera lo ha già avuto. Per esempio è stato approvato all’unanimità un emendamento in base al quale dal 10 marzo sarà nuovamente possibile «consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, da concerto, al cinema, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive». Dunque via libera a popcorn, patatine, birra e coca cola al cinema e allo stadio.