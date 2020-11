Via per il nord, Belluno in isolamento forzato Berton (Confindustria): il prolungamento dell'A27 o uno sbocco deve diventare una priorità nell'agenda politica regionale e nazionale

di Barbara Ganz

Il fronte compatto tra categorie economiche e sociali guarda anche alle opportunità derivanti dai grandi eventi, a partire da mondiali di sci e Olimpiadi a Cortina

La “liturgia della coda” si ripete ogni weekend: i cantieri lungo la statale Alemagna e sulla A27 creano imbuti e rallentamenti, tanto da spingere il sindaco di Longarone Roberto Padrin a chiedere, ancora all’inizio dell’estate, «partenze intelligenti ai turisti che scelgono le Dolomiti». Ma non è solo un problema di ferie, agostane o natalizie. Il traffico è tornato critico immediatamente dopo la fine del (primo) lockdown, un tempo che non è stato sfruttato per accelerare sui lavori in corso.

Tutta la mobilità del Bellunese – terra di turismo di montagna e di imprese, a cominciare dal distretto dell’occhialeria campione di export - è sotto pressione, e in attesa di quattro varianti (Tai di Cadore, San Vito, Valle e Cortina) che non saranno concluse prima del 2024. Fra i temi centrali c’è quello del passaggio a Nord: «Il prolungamento dell’A27 o comunque di uno sbocco a nord deve diventare una priorità nell’agenda politica regionale e nazionale. Non si può continuare a perdere altro tempo. Le categorie economiche sono state fin troppo chiare, la convergenza su questo tema è massima. Più in generale il Veneto non può perdere competitività e attrattività di fronte all’asse Milano-Bologna-Brennero», ha ribadito in diverse occasioni la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton, rilanciando al tema del Veneto nelle nuove rotte economiche globali.

Oggi, ha ricordato Berton, sul punto si registra la posizione unitaria e trasversale alle categorie – industriali, artigiani, sindacati – espressa già nel luglio 2019 dal Tavolo delle infrastrutture della Provincia di Belluno: «Abbiamo costituito un fronte comune a favore del territorio, chiedendo di affrontare senza paura il tema delle infrastrutture materiali e immateriali. Il tema di uno sbocco a Nord non è solo del Bellunese ma di buona parte del Veneto, che rischia di rimanere indietro sul fronte infrastrutturale. Questa provincia in particolare continua a soffrire un divario infrastrutturale cronico, cui si sommano un andamento demografico drammatico e una logistica sempre più difficile per le imprese: intervenire ora e non domani è un imperativo categorico per continuare a vivere e lavorare in queste terre».

Un fronte compatto, dunque, con le categorie economiche e sociali pronte a fare la loro parte per far ripartire un territorio che mostra ancora i segni della tempesta Vaia, due anni dopo, ma che guarda alle opportunità derivanti dai grandi eventi, a partire da Cortina 2021. «Adesso non ci sono più alibi: è il momento dell’operatività senza se e senza ma», sottolinea Berton che ha consegnato, a nome di tutte le categorie presenti nel Tavolo delle Infrastrutture, una lettera unitaria al governatore del Veneto Luca Zaia dove si chiede di «andare avanti con il progetto di una strada a scorrimento veloce verso Nord oltre che nella realizzazione concreta delle opere di miglioramento sul fronte della viabilità interna, della difesa idrogeologica e della banda larga».

Ma quale sbocco a Nord?