Via libera della Camera alla Manovra con 298 sì. Il testo ora passa al Senato Alle 16 di domani 28 dicembre convocata la Capigruppo per decidere il calendario e alle 18.30 il testo è atteso in commissione Bilancio di Andrea Marini

Manovra, ecco le principali novità per famiglie, lavoratori e imprese

Alle 16 di domani 28 dicembre convocata la Capigruppo per decidere il calendario e alle 18.30 il testo è atteso in commissione Bilancio

3' di lettura

Via libera della Camera alla manovra. Dopo la fiducia sul provvedimento incassata dal governo il 23 dicembre scorso (con 314 voti a favore, 230 contrari e 2 astenuti) è arrivato l’ok di Montecitorio anche al voto finale sul provvedimento: 298 i sì, 125 i no, 8 gli asteunti (431 presenti e 423 votanti, soglia maggioranza a quota 212). Il testo ora passa blindato al Senato. Già alle 16 di domani 28 dicembre è convocata la conferenza dei Capigruppo per decidere il calendario e alle 18.30 il testo è atteso in commissione Bilancio. Il via libera definitivo è atteso per martedì, al massimo mercoledì 30, a poche ore dalla deadline del 31, pena l’esercizio provvisorio.

Odg su più poteri a Roma capitale

Ieri è stata la giornata delle votazioni sugli ordini del giorno (che sono documenti di indirizzo al Governo sul modo in cui dovrà essere applicata la futura legge): da segnalare il via libera trasversale della Camera con 478 sì e solo 7 no e 6 astenuti, all'ordine del giorno alla manovra presentato da FdI, a prima firma Giorgia Meloni, per dare maggiori poteri e maggiori risorse a Roma capitale. Il governo inizialmente ne aveva chiesto una riformulazione ma ha poi cambiato parere ed ha accolto il testo originario.«Ne chiedo comunque il voto» ha detto Giorgia Meloni, intervenendo in Aula e sottolineando come con l'approvazione dell'odg nei fatti ci «sia un rinvio a ulteriori provvedimenti, cosa che - sottolinea - non sarebbe avvenuta se si fosse approvato l'emendamento presentato da FdI».

Loading...

Leggi anche Debito pubblico, il piano 2021 del Tesoro parte da emissioni per 367 miliardi

Ok a odg per proroga Superbonus

«La Camera dei deputati ha approvato il mio ordine del giorno che impegna il governo a garantire la proroga del Superbonus 110% a tutto il 2023, anche avvalendosi delle risorse del programma Next Generation Eu». Così Luca Sut, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Attività produttive. «Il governo ora dovrà dunque individuare la modalità più celeri ed efficaci per prolungare ulteriormente la nostra misura, dopo che già in manovra l'avevamo portata a metà 2022, con possibilità di arrivare a fine 2022 per i condomini i cui lavori saranno almeno al 60% a fine giugno».

Estendere la cedolare secca anche ai negozi fino a 600 mq

«Estendere la cedolare secca per gli immobili commerciali fino a 600 mq di superficie al 2020 e 2021». Lo prevede un ordine del giorno alla legge di Bilancio a firma del deputato di Italia Viva Marco Di Maio, che è stato approvato. «L’attuale emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica - ha spiegato - hanno colpito pesantemente importanti settori economico produttivi del nostro Paese, con particolare riferimento agli esercizi commerciali e di vicinato».

Bocciato l’odg sui Navigator

L'Aula della Camera ha bocciato invece l'ordine del giorno alla manovra a firma Fabio Berardini (Misto) che chiedeva di prorogare al 30 aprile i contratti dei Navigator. I no, quasi all'unanimità, sono stati 469 mentre solo 16 i voti favorevoli. Il governo aveva dato parere contrario e proposto però una riformulazione che non è stata accolta dal deputato che ha sottoscritto l'odg.